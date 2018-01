Uutisen takaa: Presidenttiehdokkaiden kannattajien haastatteluissa ehdokas sai uudet kasvot, yksi vaalien ilmiöistä on Paavo Väyrysen kannattajien hiljaisuus Kai Skyttä Nato-myönteinen RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds vieraili viime vuoden lopulla Lappeenrannassa. Hänen kannattajiaan oli vaikeaa löytää Etelä-saimaan juttusarjaan.

Etelä-Saimaa on esitellyt presidentinvaalien alla kahdessa eri juttusarjassa vaaleissa mukana olevia ehdokkaita ja heidän kannattajiaan.

Kansalaisliikkeen ehdokas Sauli Niinistö vieraili Etelä-Karjalassa perjantaina ja osallistuu vaalitapahtumiin Lappeenrannassa ja Imatralla.

Niinistön haastattelu julkaistiin Etelä-Saimaassa lauantaina ja ehdokkaita esittelevä sarja päättyi siihen.

Linjasimme toimituksessa niin, että kaikki maakunnassa vierailevat ehdokkaat haastatellaan gallupeihin katsomatta samalla painoarvolla. Näin on myös tehty. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen ei maisemiin tullut, joten häntä emme tavanneet.

Ehdokkaiden kannattajien haastattelut ovat olleet lämminhenkistä ja riemastuttavaa luettavaa. Ja mikä parasta, ne ovat kertoneet Suomen tulevaisuudesta ja sen tulevasta suunnannäyttäjästä aidosti kiinnostuneista ihmisistä. Päivittäisestä uutisvirrasta näitä arjen ja oman elämänsä sankareita ei aina löydy, vaikka heitä on pilvin pimein eri puolilla maata.

Presidentinvaalien kestoehdokkaalla on edelleen kannatusta Etelä-Karjalassa

Kannattajahaastattelut ovat myös paljastaneet millaisista vesistä eri ehdokkaat äänisaalistaan nostavat. Kannattajat ovat antaneet ehdokkaille uudet eteläkarjalaiset kasvot.

Valitettavasti yhden ehdokkaan kannattaja jäi puuttumaan.

RKP:llä ei ole Etelä-Karjalassa juurikaan kannatusta. Ei edes yhtään valtuutettua, eikä ollut ehdokkaita viime kunnallisvaaleissa eikä eduskuntavaaleissa.

Teimme aidosti töitä ja puhelinkierroksia löytääksemme Nils Torvaldsin kannattajan. Sellaista ei löytynyt, vaikka uskon Nato-myönteisen Torvaldsin saavan ääniä myös täältä.

Kannattajia esittelevä sarja päättyi kansalaisliikkeen ehdokkaan Paavo Väyrysen äänestäjään.

Presidentinvaalien kestoehdokkaalla on edelleen kannatusta Etelä-Karjalassa. Kuusi vuotta sitten eteläkarjalaiset olisivat nostaneet Väyrysen toiselle kierrokselle haastamaan Sauli Niinistöä. Parikkalassa Väyrynen oli tuolloin jopa ykkönen.

Mutta kohtasimme yllätyksen. Näissä vaaleissa Väyrysen kannattajan löytäminen haastateltavaksi oli yllättävän vaikeaa, vaikka hänenkin kohdallaan teimme laajan etsintäkierroksen. Olimme jo luopua leikistä, mutta lopulta tärppäsi.

Väyrynen on kivulias piikki keskustan lihassa

Väyrysen kannattajien hiljaisuus kertoo keskustan hankalasta sisäisestä tilasta näissä presidentinvaaleissa. Keskustan jäsen ja kunniapuheenjohtaja Väyrynen on niin kivulias piikki puolueen lihassa, ettei virallinen keskusta miehen nimeä ääneen lausu.

Keskustan ehdokas Matti Vanhanen on pätevä, kokenut ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan tunteva ehdokas. Siitä valinnan ei pitäisi jäädä kiinni. Mutta Väyrynen kannattajineen ajaa viimeisten gallupien mukaan Vanhasen ahtaalle.

Väyrysen kannattajat löytyvät EU-kriittisistä suomalaisista. Samoin keskustaa äänestävistä maaseudun ihmisistä, jotka mieltävät Vanhasen osaksi puolueen nykyjohtoa. Nykyiset johtajat ja ministerit ovat sitoutuneet Euroopan unioniin ja ovat arvoiltaan liberaalimpia citykepulaisia.

Mutta Väyrysen keskustalaiset kannattajat ovat hiljaa ja ääni kuuluu lopulta äänestyskopissa. He eivät uskalla tulla julkisesti esiin, koska ovat huolissaan asemastaan oman puolueensa sisällä vaalien jälkeen.

Painetta epäilemättä on.

Puheenjohtaja Juha Sipilä sitoi oman tulevaisuutensa Vanhaseen

Mitä jos Väyrynen todella voittaa Matti Vanhasen?

Tappio Väyryselle olisi katastrofi ja myös viesti Vanhaseen sitoutuneelle puolueen johdolle. Presidentinvaalien jälkeen edessä ovat maakunta- ja eduskuntavaalit. Aktiivimallilla ja kiky-sopimuksella kansaa kurittaneelle keskustalle ne vaalit ovat muutenkin vaikeat.

Nöyryyttävää tappiota Väyryselle puolueen johto ei ehkä kestä. Jos Väyrynen voittaa Vanhasen näissä vaaleissa, ainakin puoluesihteeri voi ilmoittaa vaali-iltana jättävänsä tehtävänsä. Puheenjohtaja Juha Sipiläkin sitoi oman tulevaisuutensa Väyryseen. Sipilän mukana menisi myös maan pääministeri, joten sellaista tuskin tapahtuu.

Keskusta tarvitsee seuraaviin vaaleihin puoluesihteerikseen perunakuoppaansa juuttuneen Jarmo Korhosen kaltaista vahvaa tahtopoliitikkoa luomaan vastakkainasettelua ja julistamaan puolueen ilosanomaa maakunnissa. Sillä niin tekee väsymätön Väyrynen tulevaisuudessakin.



Kirjoittaja on Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimituksen esimies.