Pieni pihamökki vaihtui kolmioon Kesämäessä, kun Pauliina Pesun perhe löysi uuden kodin Lappeenrannasta – Asumisoikeusasunnoista on ylitarjontaa, silti ensi vuonna Pikisaareen valmistuu 47 uutta asuntoa

Pienet ja uudet asumisoikeusasunnot saavat asukkaat nopeasti. Etelä-Karjalassa on yli 650 asumisoikeusasuntoa, joista valtaosa sijaitsee Lappeenrannassa.

Hieman pienihän 57-neliöinen kolmio on nelihenkiselle perheelle, mutta muutoin Pauliina Pesu on varsin tyytyväinen. He muuttivat upouuteen asumisoikeusasuntoon Lappeenrannan Peltisenpänkatu 1–2:een lokakuun lopussa.