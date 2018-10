Samu Kempin perustama vertaistukitiimi on auttanut tuhansia nuoria — Nuorta tulee kohdella hellästi ja miettiä sanavalintoja tarkkaan

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry on myöntänyt 16-vuotiaan Samu Kempin perustamalle Apua nuorille -toiminnalle kunniamaininnan Vuoden vuorovaikutusteosta.

Imatralaislähtöinen ja nyttemmin lappeenrantalaistunut Kemppi pokkasi kunniakirjan lauantaina Jyväskylän yliopistolla järjestettyjen Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivien yhteydessä.

Perustelujen mukaan Kempin idea on oivallinen, ajankohtainen, kekseliäs, eettinen ja esimerkillinen vuorovaikutusteko.

Kemppi perusti vertaistukitoiminnan marraskuussa 2017 ja hän toimii sen johtavan päivystäjänä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Päivittäisiä pysyviä kontakteja on 30 ja toiminta on tarjonnut tukea, apua ja ohjausta lähes 10 000 nuorelle.

Palautteen mukaan vertaistukeen perustuva keskustelu-kanava on helpommin lähestyttävä kuin internetin keskustelupalstat.

Kempin mukaan antoisinta on on huomata voivansa auttaa ja saada nuori edes hetkeksi kokemaan itsensä iloiseksi murheiden ja huolien keskellä.

— Nuorta tulee kohdella hellästi ja miettiä sanavalintoja tarkkaan. Jos vaikka masennus-diagnoosin saanut nuori tulee juttelemaan, ei voi vastata "kyllä se siitä".

Kempin mukaan aina pitää miettiä, miten itseään haluaisi vastaavassa tilanteessa kohdeltavan. Hän nostaa esiin myös puolueettomuuden.

— Esimerkiksi kiusaamista selvittäessä pitää ottaa myös kiusaaja esille. Kiusaamiselle on jokin motiivi. Se voi olla kiusaajan omassa mielenterveydessä tai elämäntilanteessa. Kiusaajankin on saatava apua ja ohjausta, vaikka hän on tehnyt väärin.

Myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huomioinut Kempin perustaman toiminnan kirjeellä.