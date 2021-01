Hietalankadun alikululla Lappeenrannan Alakylässä on maanantaista lähtien käytössä yksi autokaista tavanomaista vähemmän. Nelikaistaisen tien uloin keskustaan vievä kaista suljetaan talven ajaksi, koska sillan alla olevasta maapohjasta tihkuu vettä ajoradalle muodostaen paannejäätä ja vesilammikoita.

Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikön Topi Kankaan mukaan veden tihkumisen voimasta kertoo se, että seisovaa vettä on löytynyt parin kymmenen asteen pakkasillakin.

– Ongelma koskee ainoastaan Hietalankadun idänpuolimmaista kaistaa. Kyseinen kohta on kuitenkin kunnossapidollisesti niin hankala, että kaista pidetään kiinni niin pitkään, kunnes pakkaskelit ovat ohi.

Kaksi autoa koki kovia viikonloppuna

Kaupungin tietoon on tullut viikonlopun aikana kaksi liikennevahinkoa, joissa ajoneuvot ovat kokeneet kolhuja paannejäämonttuun ajamisen seurauksena.

– Perjantaina sillanalus höylättiin tiehöylällä aivan puhtaaksi, mutta lauantaina tilanne on muodostunut niin pahaksi, että kaksi on ehtinyt siellä jo särkeä autonsa. Tien turvallisena pitäminen on iso haaste. Onneksi mitään pahempaa ei kuitenkaan ole sattunut, Kangas sanoo.

Kaupungilla ei ole tällä hetkellä tarkkaa kuvaa siitä, mikä tihkumisen aiheuttaa. Kangas arvioi, että ilmiön aiheuttaja saattaa olla yhtä hyvin pohjavesi kuin pinnalla oleva vesisuoni.

Anu Kiljunen Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikön Topi Kangas kuvaa veden tihkumista alikulkuun mystiseksi jutuksi. Vettä valuu kadulle jopa yli 20 asteen pakkasilla.

"Vastaavaa ei ole aikaisemmin ilmennyt"

Yksi esille noussut teoria on, että sillan lähistöllä tehdyt maaporaukset olisivat vaikuttaneet veden käyttäytymiseen. Poraukset liittyvät uuden rautatiesillan rakentamiseen osana kaksoisraidetta.

– Tämä on siitä mystinen juttu, ettei vastaavaa ole aikaisemmin ilmennyt. Kevyen liikenteen tunnelissa, joka kulkee ylempänä, on tihkumista ollut, mutta ajoradan osalta kyseessä on ensimmäinen kerta.

Kangas kertoo, että Väylävirasto on käynnistämässä sillan muokkaustöitä kesällä, jolloin myös sillan alla olevien rakenteiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi. Myös hulevesijärjestelyihin tulee joitain muutoksia.

– Tien linjaus elää, ja samassa yhteydessä tarkastetaan tienpinnan korko ja maarakenteet asfaltin alla.