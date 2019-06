Juhannusaatosta on tulossa kuuma ja kostea — "Saimaalla kannattaa varautua ukkospuuskiin illalla"

Nyt se alkaa olla varmaa: juhannusaatosta on tulossa Etelä-Karjalassa kuuma ja kostea. Poikkeuksellisen helteinen aatto on silloin, jos lämpötila nousee 28—29 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman.

Helteisen perjantain jälkeen sää viilenee Etelä-Karjalassa juhannuspäiväksi eli lauantaiksi, kun matalapaine Ruotsin Lapissa kierrättää kylmää ilmaa maahan, Bergman kertoo.



Luvassa on lauantaina ja sunnuntaina ”normaalimpaa suomalaista alkukesän säätä”, Bergman luonnehtii.

— Lauantai on tuulinen, ja lämpötila on nipin napin kahdenkymmenen. Tuulinen päivä voi tuntua vilpoisalta helteiden jälkeen.



Tuuli tyyntyy sunnuntaiksi, mutta lämpötila ei ennusteiden mukaan nouse reilusti yli kahdenkymmenen.



Ukkosia voi esiintyä

Kylmemmän ilman rintama pyyhkäisee perjantai-illan ja seuraavan yön aikana Etelä-Karjalan ylitse. Silloin on järkevää varautua kohtuullisen voimakkaisiin ukkoskuuroihin.

— Saimaalla kannattaa varautua perjantaina illalla ukkospuuskiin. Kannattaa seurata varoituksia, ja tarvittaessa hakeutua suojaan. Jos jyrinää alkaa kuulua, se voi tietää voimakastakin ukkoskuuroa. Sellainen pystyy kyllä veneen kaatamaan, Bergman sanoo.

Metsäpalovaroitus voimassa

Metsäpalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa ja suurimmassa osassa koko maata.



Bergman arvioi, että metsäpalovaroitus todennäköisesti pysyy voimassa juhannuksen yli.

— Vaikka pieniä paikallisia kuuroja saattaa olla liikenteessä, ne eivät paljoa kastele. Maasto on kuivaa.



Metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta, eli juhannuskokot saattavat jäädä polttamatta.