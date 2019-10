KRP: Kuopion kouluhyökkäyksestä epäilty mies toimi yksin, teon motiivista ei vielä tietoa — Sairaalahoidossa olevaa epäiltyä päästään puhuttamaan, kun lääkäri antaa siihen luvan

Kuopion tiistaisesta kouluhyökkäyksestä epäiltyä miestä ei ole vielä päästy puhuttamaan. Rikoskomisario Olli Töyräs Keskusrikospoliisista (KRP) kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa poliisin odottavan miestä hoitavan lääkärin lupaa kuulemiselle.

Vuonna 1994 syntynyt Savon ammattiopiston opiskelija hyökkäsi tiistaina iltapäivällä opettajan ja muiden opiskelijoiden kimppuun sapelimaisella teräaseella luokkahuoneessa. Yksi henkilö kuoli ja yhdeksän loukkaantui hyökkäyksessä. Luokassa oli hyökkäyshetkellä toistakymmentä ihmistä.

Hyökkääjä loukkaantui poliisin ammuttua häntä kahdesti kiinniottotilanteessa.

Töyräs kuvailee hyökkääjän käyttämää asetta suureksi teräaseeksi.

—Poliisilla on näkemys siitä, miten se on kulkeutunut miehelle. Se on iso teräase, joka jättää pahan jäljen.

Hyökkääjällä oli mukanaan myös ase, joka Töyräksen mukaan oli ilmapistoolityyppinen. Tämän hetkisen tiedon mukaan aseella ei ammuttu hyökkäyksen aikana.

Poliisi on tehnyt tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa sekä laajoja puhutuksia ja kuulusteluita tapaukseen liittyen. Teon motiivi on epäselvä.

—Väkivallanteon motiivista ja syistä ei ole tällä hetkellä tietoa, ja poliisi selvittää niitä parhaillaan. Poliisin tämän hetken näkemys on, että epäilty toimi yksin, eikä kyse ole esimerkiksi järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Poliisi teki epäillyn kotiin kotietsinnän tapahtuman jälkeen. Töyräs ei kerro tarkemmin tämän kotoa ja esimerkiksi tietokoneelta tai puhelimesta tehdyistä löydöistä.

Töyräs kertoo, että epäilty on lääkärihoidossa, mutta hänen tilansa ei ole hengenvaarallinen. Miestä epäillään murhasta ja useista murhan yrityksistä.

Miestä tullaan vaatimaan vangittavaksi lähipäivinä. Viimeistään vangitsemisvaatimus on jätettävä käräjäoikeudelle perjantaina puoleenpäivään mennessä.