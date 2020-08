Lappeenrantalaisesta kansanedustajasta Jukka Koprasta Karjalan liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja

Lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) on valittu Karjalan liiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Valinta tehtiin sunnuntaina Karjalan liiton liittokokouksessa Helsingissä.

Kopra valittiin varapuheenjohtajaksi 110 äänellä 119 äänestä. Varapuheenjohtajakausi kestää 3 vuotta.

– Tämä tekee totta kai mielen lämpimäksi, Kopra sanoo.

– Lappeenrantalaisena karjalaisuus on olennainen osa omaa persoonaani. Siinä mielessä on todella hyvä fiilis, että pääsen tekemään töitä tämän asian puolesta laajemmassa kansalaisjärjestössä.

Kopra sanoo, että karjalaisen kulttuurin ja tietoisuuden ylläpitäminen on tärkeää, kun varsinaisia evakkoja on jäljellä koko ajan olla vähemmän.

– Erityisesti luovutetun Karjalan osalta historian kirjoitus ei ole itsestään selvä asia, kun esimerkiksi Venäjällä halutaan kirjoittaa jotain historian tapahtumia uusiksi. Siinä mielessä on tärkeää, että Suomessa on tahoja, jotka pitävät yllä oikeaa faktapohjaista historiaa.

Kopran oma suku on alunperin kotoisin Kirvusta, luovutetusta Karjalasta.

Karjalanliiton puheenjohtajaksi valittiin Outi Örn ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Eevaliisa Kurki. Väistyvä puheenjohtaja Pertti Hakanen siirtyy liiton toiminnanjohtajaksi.

Karjalan liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö. Liiton tehtävänä on edistää karjalaista kulttuuria, tuoda esille karjalaista identiteettiä suomalaisuudessa ja ylläpitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen. Liittoon kuuluu 15 piiriä ja lähes 360 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja ulkomailla. Jäseniä yhdistyksissä on noin 23 000.