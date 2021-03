Jyri Lind kutoo mattoja edelleen Kettu-jengissä, vaikka kissamatto kävi hermoille ja korona vie toiminnan verkkoon – Laptuotteen ketut nähdään Youtubessa tulevaisuudessa

Korona on pakottanut kehitysvammaisten työtoiminnan siirtymään pienryhmiin ja vähentämään ihmisten tapaamista. Siksi somen merkitys korostuu.

Laptuotteella toimiva Kettu-jengi on reilun viiden vuoden ajan tehnyt tutuksi kehitysvammaisten työtoimintaa.

Jengi julkaisee verkossa Kettu-lehteä ja kertoo tekemisistään myös Laptuotteen Facebook-sivuilla.

Tieto on levinnyt, ja jengiläiset ovat saaneet yhteistyökumppaneita Lappeenrannasta. Jengin tiedottaja Pekka Saukkonen ja some-kettu Jyri Lind ovat olleet parhaansa mukaan aktiivisia. Laptuote-säätiö on yleishyödyllinen työpajatoimija ja yhteiskunnallinen yritys, joka toimii Lappeenrannassa ja Parikkalassa.

Anu Kiljunen Jyri Lindin kissa-matto on toteutettu sekatekniikalla. Kudottuun mattoon on pujotettu käsipelillä raitoja. Kissa-aihe on tehty kirjotyönä ja ommeltu kiinni mattoon.

Porukan yhteyksistä kertovat osaltaan Saukkosen kutomat SaiPa-matot. Hän on toteuttanut SaiPa-teemaa eri tavoin: on kelta-musta-valkoista sekä keltaista mustan seassa. SaiPa-matto on päätynyt myös Etelä-Karjalan osuuspankkiin.

Saukkonen kertoo, että yhden maton kutomisessa menee yleensä reilu kuukausi. Työtä pitää hänen mukaansa tehdä huolella, koska mattoja tehdään myös myyntiin.

– Pitää varmistaa, että työn jälki on laadukasta. Maton reunojen on oltava suorassa.

Saukkosen viimeisin työ SaiPa-kuja. Se on neljä metriä pitkä matto, jonka tekoon meni yli kaksi kuukautta.

Tarinamatossa koronaepidemian eri vaiheita

Jyri Lind esittelee kutomaansa kissa-mattoa, joka on aseteltu Laptuotteen kabinetissa kiikkutuolin pehmusteeksi. Mattoon on tehty kuvioita jälkikäteen käsipelillä, kun se ei kutomalla onnistunut.

Kissa-aihe on toteutettu kirjotyönä ja ommeltu kiinni mattoon.

– Siinä meinasi mennä hermot.

Anu Kiljunen Kettu-logo on Antti Jauhon käsialaa. Logo on päätynyt tyynyyn, kahvimukiin ja avaimenperään.

Lind on tehnyt myös tarinamaton, jossa valmiin maton päälle on kiinnitetty muumihahmoja.

– Kun saan idean, toteutan vaikka minkälaisen tarinan.

Lind kertoo, että muumit kuvaavat koronaepidemian eri vaiheita. Tarinamatosta löytyy turvavälejä noudattavia muumihahmoja sekä rokotettuja muumeja. Teoksen majakka kuvaa Eksotea.

Kettu-jengille oma logo heti alkajaisiksi

Kun Kettu-jengi perustettiin vuonna 2015, heti alkajaisiksi Antti Jauho suunnitteli Kettu-logon. Sille on löytynyt monenlaista käyttöä.

Logo on taltioitu Jauhon tekemään tyynyyn sekä vastikään painettu kahvimukeihin. Kettu-logo taltioidaan myös avaimenperiin, ja onpa sitä käytetty lipussakin.

Anu Kiljunen Työ- ja yksilövalmentaja Arja Lehikoisen ei juuri tarvitse keksiä tekemistä Kettu-jengille. Heillä on ideoita omasta takaa.

Kettu-jengiä ohjaava työ- ja yksilövalmentaja Arja Lehikoinen kertoo, että jengillä on useita yhteistyökumppaneita, muun muassa Foto-Karelia, Pyöröpuikko ja ammattiopisto Sampo.

Kahvimukien kuviot on teetetty Foto-Kareliassa. Pyöröpuikosta saadaan loimet ja kuteet mattoihin. Matonkuteita tulee myös lahjoituksina. Näissä paikoissa jengiläiset vierailevat, kun käyvät ulkoilemassa.

Anu Kiljunen Jyri Lindin tarinamatossa muumit kertovat koronaepidemian eri vaiheista.

Laptuote tarjoaa harjoittelupaikkoja ammattiopiston opiskelijoille. Ennen korona-aikaa kettujengiläiset puolestaan kävivät ohjaamassa jumppia ammattiopistossa.

Kettujengi on vieraillut Ylellä ja Etelä-Saimaassa tutustumassa toimittajan ja valokuvaajan työhön. Lehikoinen kertoo, että jengiläiset aikovat osallistua Me itse -hankkeeseen, jossa on määrä opiskella Youtube-videoiden tekoa.

Anu Kiljunen Jyri Lind (vasemmalla), Antti Jauho ja Pekka Saukkonen osallistuvat työtoimintaan pienellä porukalla koronarajoitusten takia.

Some hyvä kanava Kettu-jengille

Työtoiminta on Lehikoisen mukaan säilynyt suunnilleen samanlaisena vuodesta 2015 lähtien, mutta some-maailma on Lehikoisen mukaan tullut uutena asiana ja siihen on tartuttu.

Sekä Laptuotteen Facebook-sivuilla että Kettu-lehdessä kerrotaan porukan senhetkisistä tekemisistä ja ajankohtaisista asioista.

Anu Kiljunen Kettu-logo on päätynyt kahvimukiin.

Lehikoisen mukaan työtoiminta on saanut näkyvyyttä kumpaakin kautta. Koska henkilökohtaiset tapaamiset ja asiakastapaamiset ovat minimissään, asiakkaita on lähestyttävä netin kautta.

– Facebook on osoittautunut hyväksi kanavaksi Kettu-jengille. Some on hyvä tapa levittää tietoa. Siellä voidaan järjestää näyttelyjä ja järjestää mattojen myyntiä.

Anu Kiljunen Valokuvassa Kettu-jengi juhli yksivuotissynttäreitä. Silloin sai kokoontua nykyistä vapaammin. Kuvan alla Pekka Saukkosen kutoma SaiPa-aiheinen matto.

Korona-aikana pienryhmissä

Koronaviruksen takia kerrallaan kokoontuvien ryhmien kokoa on jouduttu Laptuotteella pienentämään. Lehikoisen mukaan turvavälien, käsidesien ja maskien ohella myös ruokailuun menoa on porrastettu.

– Koronavirus on tuonut muutoksia, mutta kyllä me pärjäämme. Tärkeintä on, että jotenkin pääsemme tekemään yhdessä.

Tulevaisuudessa työstetään jo syntyneitä tai matkan varrella syntyviä ideoita. Lehikoisen mukaan ideoita syntyy porukassa runsaasti.