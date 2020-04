Simpeleellä sijaitsevan kangaskauppa IheTehhen takahuoneessa ompelukone surraa ahkerasti. Yrittäjä Hanna Mönkäre kertoo, että viimeiset kaksi viikkoa ovat kuluneet tiiviisti kankaisia kasvomaskeja ommellessa.

– Pari yksityistä kotihoitopalveluja tarjoavaa toimijaa otti yhteyttä ja kyseli maskien saatavuutta. Ensimmäisten toimituserien jälkeen sana lähti leviämään kulovalkean tavoin ja maskien kysyntä räjähti käsiin. Olen valmistanut niitä nyt yli 300 kappaletta.

Kankaiset kasvomaskit on tarkoitettu muiden suojaamiseksi mahdolliselta koronatartunnalta.

Suu- ja nenäalueen peittävän maksin Mönkäre valmistaa sataprosenttisesta, kaksinkertaisesta puuvillakankaasta. Toistaiseksi sopivaa kangasmateriaalia on löytynyt kaupan omasta varastoista, mutta kuminauhasta on sen sijaan ollut pulaa.

– Maskeja tehdään nyt paljon muuallakin. Tukun toimitusaikojen pidentyessä, on pitänyt tehdä luovia ratkaisuja ja käydä kiertelemässä marketeissa, Mönkäre kertoo.

Tällä hetkellä IheTehhen ompelimossa kangasmaskeja valmistuu noin 30 kappaleen päivävauhdilla. Mikäli tilausmäärät kasvavat satoihin kappaleisiin, on Mönkäreellä mahdollisuus palkata toinenkin käsipari auttamaan.

– Toisteiseksi yrityksiltä on tullut muutamien kymmenien maskien tilauksia. Jos jokunen ylimääräinen maski on jäänyt myyntiin, niin ne ovat kyllä heti menneet kaupaksi. Yksityishenkilöille myydessäni muistutan aina, että kyse ei ole hengityssuojaimesta, joka suojaisi tartunnan saamiselta.

Marja Rätön kuva-albumi Hanna Mönkäre silittää kasvomaskit ennen ompelua. Kokoa yhdellä puuvillapalalla on noin 30 x 20 senttimetriä.

Paikalliset yritykset paikkaamaan suojavälinepulaa

Viime viikolla Etelä-Karjalassa alettiin kartoittaa yrityksiä, joilla on valmiuksia aloittaa suojavälineiden valmistaminen koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Tietoja yrityksistä keräävät yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Imatran seudun kehitysyhtiö Kehy sekä Imatran ja Lappeenrannan kunnat.

Tähän mennessä ilmoittautuneita yrityksiä on noin 40, joista yksi on kangaskauppa IheTehhen.

– Joukosta löytyy niin suojavaatteita valmistavia ompelimoita kuin ja myös suojavisiirien valmistajia. Näistä osa on jo aloittanut toimintansa, kertoo Sanna Rautio.

Mukaan on ilmoittautunut myös suojavälineiden maahantuojia sekä yrityksiä, jotka ovat valmiita tarjoamaan tiloja välineiden kokoonpanoa varten. Sen sijaan hengityssuojien (FFP2 ja FFP3) valmistajia ei toistaiseksi ole maakunnasta löytynyt.

Kyselyllä kartoitetaan samalla erikokoisten sote-yritysten tarvetta suojavälineille. Muun muassa suojavaatteista, kasvomaskeista ja visiireistä kiinnostuneita yrityksiä on tähän mennessä ilmoittautunut yli 70.

– Tarkoituksena on koota kaikista välineitä valmistavista yrityksistä lista, jota voidaan jatkossa jakaa sote-alan toimijoille, jotta he voivat olla suoraan yhteydessä valmistajiin, Rautio kertoo.

Marja Rätön kuva-albumi Marja Rättö ompelee keskimäärin muutaman kymmenen maskia päivässä.

Maski suojaa vain muita

Viime päivinä keskustelu kankaisten maskien käytöstä on käynyt mediassa vilkkaana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta suositteli muun muassa Ylelle antamassaan haastattelussa kankaisen suojanaamion käyttöä esimerkiksi kauppa-asioilla käydessä. Tervahaudan mukaan maski voi ehkäistä viruksen tarttumisriskiä muihin.

THL tai sosiaali- ja terveysministeriö eivät ole kuitenkaan toistaiseksi antaneet virallista suositusta maskien käytöstä muille kuin hoitoalan työtekijöille.

Eksoten hoivajohtaja Taina Jaako odottaisi itse tarkempaa linjausta maskien käytöstä kuntalaisten osalta.

– Kankaista maskia voi toki käyttää, etenkin jos se lisää omaa mielenrauhaa.

Jaako kuitenkin muistuttaa, että tieteellistä näyttöä kankaisen maskin tehokkuudesta pisaratartunnan torjunnassa ei ole.

– Vaikka kankaista suojaa käyttäisi, on silti aina pidettävä turvaväliä muihin ja huolehdittava hyvästä käsihygieniasta ennen maskin pukemista ja sen poisoton yhteydessä.

Jaako painottaa, että maskia ei saa käytön aikana poistaa suun edestä esimerkiksi puhuessa. Lisäksi se on poistettava aina kuminauhoista kiinni pitäen.

– Kankainen kasvosuoja on pestävä jokaisen käyttökerran jälkeen 90 asteessa. Sitä ei saa siis jättää lojumaan mihinkään. Jos maskia ei laita pesukoneeseen heti käytön jälkeen, on se hyvä pistää esimerkiksi muovipussiin pesua odottamaan.

Kankainen maski on valmistettava tiheästä puuvillakankaasta, ja sen on oltava napakka. Toisaalta maskin käyttäjän on muistettava turvata riittävä hapensaanti.

– En pukisi maskia ihan pienelle lapselle, jolla on pienet hengitystiet. Myös astmaatikkojen ja sydänsairaiden tulisi olla tässä suhteessa varovaisia, Jaako sanoo.

Ensimmäinen lisätilaus jo tehty

Eksote on tilannut kaikille kotihoidon työntekijöille 40 000 kankaista kasvosuojusta, jotka saapuvat ensi viikolla. Vaikka määrä tuntuu suurelta, tarvitaan Jaakon mukaan maskeja vielä lisää.

– Kotihoidon puolella kirurgisia kertakäyttömaskeja tarvitaan nyt 4 000 päivässä. Kirurginmaskit olisivat parempi vaihtoehto kuin kankaiset kasvosuojat, mutta suuren kysynnän vuoksi niitä ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Mikäli paikallisilta yrityksiltä olisi jatkossa saatavilla lisää vaatimukset täyttäviä kankaisia maskeja, uskoo Jaako niille löytyvän varmasti käyttöä.

– Yksi tarjouspyyntö lisämaskeista on jo jätetty. Tietysti siitä olisi iso apu, jos Etelä-Karjala olisi suojavälineiden saatavuuden suhteen nykyistä omavaraisempi.

Marja Rätön kuva-albumi Marja Rättö haluaa auttaa omalta osaltaan ja lahjoittaa maskeja niitä tarvitseville.

Yksityishenkilöt mukaan talkoisiin

Kangasmaskien valmistuksesta on innostunut myös yksityishenkilöt.

Alun perin äidilleen tämän pyynnöstä maskin ommellut imatralainen Marja Rättö halusi kortensa kekoon koronaepidemian jyllätessä. Rättö Facebook-ryhmässä ilmoituksen halustaan lahjoittaa tekemiään kasvomaskeja niitä tarvitseville. Ilmoitus sai hyvän vastaanototon, ja pian tilauksia alkoi sadella.

– Olen nyt viikon aikana ommellut 150 maskia. Lahjoitan niitä veloituksetta muun muassa palvelutaloihin, kotihoidon työntekijöille tai esimerkiksi henkilökohtaiselle avustajille.

Mallina Rättö käyttää Heinolan kaupungin julkaisemaa itse tehdyn maskin ompeluohjetta. Materiaalina hänelläkin on 90 asteen pesun kestävä puuvillakangas.

Kyselyitä maskeista Rätölle tulee nyt somen kautta jatkuvalla syötöllä.

– En halua tehdä tällä asialla bisnestä, ja sen vuoksi lahjoitan. Yksityishenkilöiltä olen kuitenkin pyytänyt materiaalikustannuksia vastaavan muutaman euron summan.

Ensimmäisen maskin tekoon Rätöllä kului aikaa pari tuntia, mutta seuraava meni jo puolet nopeammin. Sarjatyönä suojia valmistuu lopulta nopeasti.

– Teen sitä tahtia kuin pystyn. Keskimäärin näitä valmistuu muutama kymmenen päivässä. Kyllä siinä usein menee koneella surruutellessa. Ompelutyö vaatii omaa rauhaa, sakset ja motivaatiota.