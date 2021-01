Joutsenon koulun urakoitsija vakuuttaa, ettei Pallas Rakennus -konsernin yhden alueyhtiön konkurssi vaikuta Kaakkois-Suomen kohteisiin – "Joka ikinen työmaamme on ollut aikataulussa"

Pallas Rakennus -konsernin seitsemästä alueyhtiöstä Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy on jättänyt tammikuun alussa konkurssihakemuksen,

Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi Oy:n työmaat pyörivät aikataulussa, ja yhtiön luottoluokitus on AA+, kertoo toimitusjohtaja Seppo Tokkola.

Pallas Rakennus -konsernin seitsemästä alueyhtiöstä Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy on jättänyt tammikuun alussa konkurssihakemuksen, ja myös aiemmin iso Päijät-Hämeen alueyhtiö on taloustietojen valossa vaikeuksissa. Samoin emoyhtiön tulos oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä erittäin huono. Tilanteesta kertoo Kauppalehti.

– Ihan normaalisti meillä työmaat jatkuvat. Minä en ainakaan näe toiminnan yllä synkkiä pilviä, Tokkola kertoo.

Kaakkois-Suomen alueyhtiö on tehnyt vuodet 2017-2019 voitollista tulosta. Viimeisimmässä tilinpäätöksessä vuonna 2019 tulos oli 776 000 euroa noin 12,4 miljoonan liikevaihdolla.

Keväällä yhtiön työmaista on valmistumassa Joutsenon koulun rakennusurakka. Pallas Rakennus Kaakkois-Suomen osuus noin 20 miljoonan euron koulu-urakasta on 13 miljoonaa.

– Joutsenon koulu on kaikin puolin hyvässä mallissa. Osin on esimeriksi kokolattiamatot jo asennettu. Joka ikinen työmaamme on ollut aikataulussa, Tokkola tähdentää.

Muutkin kohteet etenevät

Työväenyhdistyksen talossa ovat asbestipurut menossa. Siihen rakentuvien uusien talojen urakka on arvoltaan noin 20 miljoonaa. Kiviharjunkatu 2:ssa yhtiö tekee Lappeenrannan asuntopalvelulle kerrostaloa kvr-urakkana (kokonaisvastuurakentaminen), sen arvo on nelisen miljoonaa euroa. Rakentamisessa on parhaillaan toinen tai kolmas kerros menossa.

Kiviharjunkadulla Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi on myös ostanut vanhan metodistikirkon tontin, johon se omana hankkeenaan suunnittelee kerrostalon rakentamista. Purettava metodistikirkko on työmaatoimistona.

Kaakkois-Suomen alueyhtiön palkkalistoilla on parikymmentä henkilöä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi kertoo, että kaupunki on tietoinen konsernin yhden tytäryhtiön konkurssihakemuksesta.

– Olemme tietenkin varmistaneet niillä keinoin mitä meillä on, että työmaat pyörii, emmekä ole havainneet mitään ongelmia emmekä suoranaisia uhkia. Meillä ei ole mitään moitittavaa. Koronakaan ei ole Pallaksen toimintaan vaikuttanut, Leimi sanoo.