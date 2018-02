Myös Imatran seutu on vihdoin päässyt mukaan kasvuun, Etelä-Karjalan suhdannenäkymät ovat kohentuneet Kai Skyttä Etelä-Karjalan pk-yritykset uskovat hyvän suhdanteen jatkuvan lähes kaikilla aloilla seuraavan vuoden aikana. Viime vuoden suurimpia työmaita on ollut uuden K-sairaalan rakentamainen Lappeenrantaan.

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset jatkuvat edelleen hyvinä koko maassa.

Hyvä kehitys näkyy myös Etelä-Karjalassa, selviää Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista. Etelä-Karjalassa merkittävin ero edelliseen puolen vuoden takaiseen barometriin on se, että

Imatrallakin yrittäjien näkymät ovat hyvin luottavaiset.

— Suhdannelukujen parannus maakunnassamme perustuu suurelta osin Imatran seudun positiiviseen kehitykseen. Imatran ja Lappeenrannan kaupunkiseutujen suhdannelukemat ovat lähellä koko maan keskiarvoa, sanoo Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari.

Uusia yrityksiä syntyy, niiden mukana myös työpaikkoja

Torstaina julkaistu barometri kertoo, että koko maassa suhdanteiden paranemiseen seuraavan vuoden aikana uskoo 43 prosentti pk-yrityksistä. Etelä-Karjalassa luku on 39.

Suhdanteen heikkenemistä odotti nyt vain kahdeksan prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.

Holtari iloitsee erityisesti viimeisen vuoden aikana syntyneistä uusista yrityksistä.

— Menneestä vuodesta Etelä-Karjalassa kertoo esimerkiksi 352 perustettua yritystä Lappeenrantaan. Se on liki 20 prosenttia enemmän kuin 2016. Lopetettujen yritysten määrä on säilynyt ennallaan, nyt luku oli 212.

Holtarin arvion mukaan uusiin yrityksiin on syntynyt Lappeenrannassa 200 uutta työpaikkaa vuoden aikana Lappeenrannassa.

— Se on paljon ja on tapahtunut kaikessa hiljaisuudessa. Yliopiston ympäriltä on tullut hyviä uutisia, mutta myös muualla tapahtuu.

Etelä-Karjala kulkee muuta maata jäljessä

Holtari uskoo hyvän kehityksen jatkuvan koko Etelä-Karjalan alueella myös lähitulevaisuudessa.

– Kuljemme aina hieman muuta maata jäljessä, niin nousuissa kuin laskuissa.

Etelä-Karjalassa vahvat odotukset kohdistuvat liikevaihdon kasvuun ja tilausten määrän kasvuun.

— Työpaikkoja syntyy entistä enemmän myös Imatran suuntaan, ellei jotain todella odottamatonta käännettä tapahdu, uskoo Holtari.





Työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua

Barometrin mukaan Suomessa yli puolet yrityksistä kokee osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan jossain määrin kasvua. Yhteensä 14 prosenttia pitää tätä merkittävänä kasvun esteenä. Osuus on kasvanut selkeästi vuoden takaisesta.

– Barometristä nousee esiin yksi erittäin vakava huoli: työvoiman saatavuus estää tai rajoittaa kasvua jo yli puolella yrityksistä. Tämä on vahva viesti koulutusjärjestelmän uudistamisen ja työmarkkinareformien puolesta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Holtarin mukaan vaikeudet osaavan työvoiman löytämiseksi ovat näkyneet Etelä-Karjalassakin viimeisen vuoden aikana. Lappeenrannan kaupunki käynnisti helmikuun alussa rekrytointikampanjan yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteena on löytää sata ammattilaista avoinna oleviin työpaikkoihin.