Poikkeuksellisista ajoista huolimatta Etelä-Karjalan kansalaisopiston syyslukukausi on lähtenyt liikkeelle tututun kiireisesti. Opiston rehtori Emilia Valkonen kertoo, että kurssit ovat täyttyneet odotettua paremmin.

– Vaikka korona-aika on edelleen, ilmoittautumisia on tullut hyvin. Toki vähemmän kuin normaalisti, mutta pahimmat painajaiset eivät toteutuneet.

Vaikka opiskelijamäärät ovat tippuneet normaalista, on ihmisiä paljon jonossa eri kursseille, koska ryhmäkokoja on jouduttu rajaamaan.

Apulaisrehtori Sanna Nurmi kertoo kuulleensa opiston käytävillä useasti lausahduksen: on ihanaa olla täällä.

– Huomaa, että ihmiset haluavat opiskella ja saada toimintaa vapaa-ajalle. Kurssien alkamisesta on oltu todella innoissaan, Nurmi iloitsee.

Elämää koronan varjossa

Koronan vuoksi tällä syyslukukaudella kursseja on aloitettu pienemmillä osallistujamäärillä. Aiemmin raja on ollut kymmenessä osallistujassa, nyt yhdeksässä.

– Opettajan näkökulmasta mietintää aiheuttaa opetuksen järjestäminen, kaikkea aiempaa ei voi hyödyntää, Nurmi kertoo.

Apulaisrehtorin toimen ohessa hän opettaa opistossa suomea maahanmuuttajille. Omista opetusmenetelmistään Nurmi on joutunut jättämään esimerkiksi ryhmäpelit pois käytöstä, jotta turvavälit säilyvät tunneilla.

– Mitä olen katsonut opiskelijoiden toimintaa, niin äärimmäisen hyvin ohjeita on noudatettu ja toiminta on ollut vastuullista.

Vallitsevan tilanteen vuoksi kansalaisopiston yleisöluennot, jotka on järjestetty perinteisesti yhteistyössä kirjaston kanssa, on tämän syksyn osalta siirretty verkkoon.

Lisäksi syksyn opinto-oppaaseen oli erikseen koottu verkkokurssiosio, mutta verkkokurssien suosio on ollut vaihtelevaa.

– Osa on pyörähtänyt käyntiin. Selkeästi on nähtävissä, että yhdessä tekeminen ja oleminen on monelle tärkeää opiskelussa, Valkonen pohtii.

Kai Skyttä Kielikurssit maahanmuuttajille ovat Etelä-Karjalan kansalaisopiston vahvaa aluetta ja kursseille riittää opiskelijoita. Suomea intensivisesti jatkokurssia pitää opettaja Sirpa Tereska (keskellä).

Kielikursseilta on mahdollisuus saada osaamismerkkejä

Syyslukukauden uutuutena Etelä-Karjalan opistolla voi kielten opiskelussa suorittaa digitaalisia kielenosaaja- osaamismerkkejä. Osaamismerkkien suorittaminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

– Osaamismerkkejä pilotoidaan lukuvuoden aikana espanjan, ranskan ja suomen kielen kursseilla, Valkonen toteaa.

Osaamismerkki on sähköinen todiste ja tunnustus hankitusta osaamisesta. Merkki sisältää kuvan ja kuvauksen myöntökriteereistä. Arviointi perustuu kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen kuvauksiin kielitaidosta.

– Merkkiä voi helposti jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai liittää osaksi ansioluetteloa tai työhakemusta, Nurmi havainnollistaa.

Pidemmän aikavälin tähtäimenä opistolla on toiveissa tehdä yhteistyötä lukion ja ammattikoulun kanssa.

– Opiskelijat voisivat käydä meillä opiskelemassa jotain kursseja ja saisivat liitettyä opinnot omaan tutkintoonsa, Valkonen kuvailee.

Kai Skyttä Maarit Melkko innostui lasitöistä muutama vuosi sitten ja harrastus on vienyt mennessään. Kansalaisopiston kurssien lisäksi Melkko taitelee lasista myös kotonaan. Kurssin opettajana toimii Anna-Maija Jokinen (vasemmalla).

Tulevaisuuden haasteena tavoittaa nuoriso

Rehtori Emilia Valkonen myöntää, että mielikuva kansalaisopistosta varttuneemman väen opiskelu- ja harrastuspaikasta on yleinen ja osin paikkansa pitävä.

– Meillä on paljon opiskelijoita, jotka ovat yli 50–60-vuotiaita. Ehkä se johtuu siitäkin, että siinä elämänvaiheessa aikaa on enemmän.

Samaan hengenvetoon hän muistuttaa, että opistolla käy myös paljon nuoria ja lapsia. Lisäksi ihan pienille lapsille on suunnattu kursseja.

– Työtä tehdään koko ajan, että nuoria tavoitettaisiin. Suurin haaste on, että he eivät tiedä tällaisen paikan olemassaolosta.

Parhaillaan lasityökurssilla käyvä Maarit Melkko ja muut kurssilaiset toivoisivat myös lisää nuoria kansalaisopistolle.

– Tämä on katoava kädentaito ja nuoria pitäisi saada mukaan. Tällainen keskipäivän aika keskellä viikkoa on tietysti hankala, pitäisi järjestää viikonloppukursseja.

Kai Skyttä Maarit Melkko pitää lasitöiden tekemistä hyvänä terapiamuotona. Sosiaalinen kanssakäyminen tärkeä osa opistolla opiskelemisessa, siellä oppii tuntemaan paljon erilaisia ihmisiä.