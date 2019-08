Lappeenranta mainittu! Vladimir Putin puhui Helsingissä yhteistyöstä LUTin kanssa – Mistä asiassa on kysymys, rehtori Juha-Matti Saksa?

Venäjän presidentti Vladimir Putin mainitsi yllättäen Lappeenrannan presidentti Sauli Niinistön kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona. Maiden välisestä yhteistyöstä puhuessaan Putin nosti esiin Pietarin kaivosalan yliopiston ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) sopiman yhteistyön. Putinin mukaan Suomen ja Venäjän tiedemiehet tulevat sopimuksen puitteissa vaihtamaan kokemuksia kaivosalan toiminnassa.

Mistä Putinin mainitsemassa yhteistyössä on kysymys, rehtori Juha-Matti Saksa Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta?

— Olemme tehneet vuosia tai vuosikymmeniä yhteistyötä Pietarin kaivosyliopiston kanssa. Sen virallinen nimi on St. Petersburg Mining University. Sinne on perustettu kakkoskategorian Unesco-keskus. Eilen allekirjoitimme sopimuksen LUTin ja keskuksen välisen yhteistyön lisäämisestä. Olimme opetus- ja kulttuuriministeriössä ja perinteiseen tyyliin allekirjoitimme sopimuksen.

Eli presidentti Putin sai kimmokkeen LUTin mainitsemiseen tästä uudesta sopimuksesta?

— Kyllä se meitäkin ihmetytti, mutta sitten tajusimme, että se liittyi tähän. Se oli positiivinen yllätys, että akateeminen ja tieteellinen yhteistyö mainitaan valtion päämiesten tapaamisessa. Se on erittäin harvinaista. Se on osoitus siitä, että meidän tekeminen ja tutkimus on noteerattu myös Venäjällä.

Miten yhteistyö tulee näkymään käytännössä

— Tärkeintä on, että se konkreettisesti lisää tutkimusta. Se lisää myös opiskelijavaihtoa meidän kahden yliopiston välillä. Sitten toki kaivosalan yliopistossa on mukana suuria kaivosalan energiayhtiöitä, siitä tulee yhteiskunnallista vaikuttavuutta sitä kautta.

Kuulostaa siltä, että olet tyytyväinen sopimukseen?

— On kiva, että kirjoitellaan sopimuksia, mutta tärkeintä on kuitenkin, että se konkretisoituu johonkin. Heidän kanssaan konkreettinen yhteistyö on toiminut pitkään. Sopimuksen lisäksi siellä on oikeaa tieteellistä toimintaa.