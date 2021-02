Kimmo Saarisen mukaan Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti ei ole menetellyt väärin: "Perhostutkimus menee täysin rajauksen sisälle"

Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtajana toiminut Kimmo Saarinen kertoo Etelä-Saimaalle, että Allergia-, iho- ja astmaliitto (AIA) on tehnyt Stean tarkastusraportista oikaisupyynnön.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti on tehnyt perhostutkimusta Veikkaukselta allergiavalistukseen saaduilla varoilla.

Asia paljastui, kun avustusten käyttöä valvova Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (Stea) tarkasti Veikkaus-varojen käyttöä Allergia-, iho- ja astmaliitossa (AIA), jonka rinnakkaisorganisaatio Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti on.

Saarisen mukaan tarkastuskertomuksessa esitetyt havainnot ja tulkinnat ovat vääriä ja tarkoitushakuisia. Hänen näkemyksensä on, että instituutissa tehty tutkimustoiminta on ollut Stean avustuspäätöksen mukaista.

– Ehtona on ollut ainoastaan, että rahat käytetään järjestölähtöiseen tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustyöhön. Perhostutkimus menee täysin tämän rajauksen sisälle, Saarinen toteaa.

Tukea leikattiin, toimintaedellytykset heikot

Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti on AIA:n alainen tutkimus- ja tietopalveluyksikkö. Stea on ollut vuosien ajan instituutin tärkein rahoittaja. Pienemmän osan perusrahoituksesta on muodostanut Etelä-Karjalan liiton 33 000 euron vuotuinen tuki.

Täksi vuodeksi Stea leikkasi avustustaan 120 000 euroon. Tuen leikkaus on Saarisen mukaan heikentänyt instituutin toimintaedellytyksiä. Säästöjä on jouduttu etsimään irtisanomalla kaksi työntekijää. Myös Saarinen itse on irtisanottujen joukossa, mutta hänen työsuhteensa jatkuu vielä vuoden loppuun asti tutkijan nimikkeellä. Lisäksi yksi työntekijä on itse irtisanoutunut.

Saarinen ei näe Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin menetelleen muutenkaan toiminnassaan virheellisesti. Saarisen mukaan instituutin omistuksessa on 1990-luvulta lähtien ollut henkilöauto, jota on käytetty muun muassa työ- ja luentomatkoilla. Autolla tehdyt matkakilometrit sekä polttoaineostot on Saarisen mukaan merkitty asianmukaisesti.

– Auton omistaminen ei ole tähänkään asti ollut heidän (Stea) avustuspolitiikkansa vastaista.

Saarisen mukaan Stea on nyt ensimmäistä kertaa määritellyt tarkkaan, miten sen maksamat toiminta-avustukset tulee kohdentaa.

– Aiemmin avustuspäätös on sisältänyt ennakointia kahden seuraavan vuoden osalta. Tänä vuonna avustus myönnettiin vuodeksi määräaikaisena, ja sen jatko määrittyy tänä keväänä tehtävän tuloksellisuusselvityksen perusteella. Kun huomioi, että tuki on puolitettu neljästä työntekijästä kolme on irtisanottu tai irtisanoutunut, niin Stea ei tee tuloksellisuuden osoittamista kovin helpoksi.