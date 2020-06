Vuokselle suunnitellaan vanhan koskiuoman ylittävää riippusiltaa, siirrettäviä laitureita ja vedenalaista sukelluskohdetta

Projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen mainitsee, että yksi Imatran erikoisuus ovat Linnankosken voimalan rauniot Vuoksen pohjassa. Kustannusarvio on 834 000 euroa, ja rahoitusta on saatu Kaakkois-Suomen ja Venäjän välisestä ohjelmasta.

Imatralle Vuokselle suunnitellaan siirrettäviä laitureita ja riippusiltaa Vuoksen vanhan uoman yli. Suunnitelmissa on myös kehittää opastettu vedenalainen sukelluskohde, Imatran kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Visit Vuoksi -hankkeen tavoitteena on kehittää Vuoksen kestävää käyttöä ja saavutettavuutta niin, että yhä useamman matkailijan olisi helppo käydä Vuoksella ja kokea alueen luonto ja sen historia erilaisten matkailupalveluiden ja elämysten kautta.

Hankkeen keskeisiä toimia ovat Vuoksen kestävän matkailun reitin luominen eri käyntikohteista Suomessa ja Venäjällä sekä Vuoksen matkailureitin kohteiden kunnostamista, johon kuuluu siirrettävät laiturit, riippusilta Vuoksen vanhan uoman yli sekä vedenalainen sukelluskohde.

– Siirrettäviä laitureita on toivottu Vuokselle jo muutamia vuosia. Niitä olisi tarkoitus käyttää erilaisissa tapahtumissa. Yleisöä voisi kuljettaa laitureille isommilla veneillä esimerkiksi Imatrankoskelta Virran puistoon tai veneilykisoihin Vuoksen rannoille. Laitureita voisi siirtää tarpeen mukaan, kertoo projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen kaupungin tiedotteessa.

Kähtävä-Marttisen mukaan myös riippusilta Vuoksen vanhan uoman yli on ollut useamman vuoden suunnitteilla.

– Sitä on suunniteltu suurin piirtein sähkölinjojen kohdalle, kosken alapuolelle.

Vedenalaiselle sukelluskohteelle varsinaista paikkaa ei ole vielä päätetty. Kähtävä-Marttinen muistuttaa, että Vuoksessa on useita kiinnostavia sukelluspaikkoja.

– Tietysti yksi erikoisuus ovat Linnankosken voimalan rauniot Vuoksen pohjassa.

Voimalaitos rakennettiin 1900-luvun alussa. Sen käyttö loppui Imatran Voiman uuden voimalaitoksen valmistuttua 1929. Linnankosken voimalaitos purettiin, mutta sen pohjarakenteet jäivät uuden patoaltaan alle.

Hanke kestää syksyyn 2022 saakka

Hankkeessa aiotaan luoda myös Vuoksen kestävän matkailu- ja virkistyskäytön kriteerit suomalaisten ja venäläisten matkailu- ja virkistystoimijoiden käyttöön sekä tehdä infoaineistot Vuoksen matkailureitistä.

Hanke on saanut rahoituksen Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelmasta, ja sen kustannusarvio on 834 000 euroa, josta ohjelman tukea on 667 000 euroa.

Hankkeen päätoteuttaja Suomessa on Imatran kaupunki ja Venäjällä Leningradin alueen matkailutietokeskus, Leningradin alueen luonnonsuojelu- ja metsänhoito-osasto sekä Losevon matkailukeskittymä.

Hanke kestää 2,5 vuotta syksyyn 2022 saakka. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.