Tulppaanihieronta villitsee nyt somessa – Katso videolta, kuinka tulppaani muuttuu "magnoliankukaksi" sekä floristin vinkit näyttävään kimppuun

Tulppaanihieronta tekee tutuista leikkokukista täysin uudenlaisia. 26 vuotta alalla olleen Voutilaisen mukaan hieronta ei ole uusi ilmiö: "Kukkien avautumisen edistämiseksi on ollut tekniikoita iät ja ajat, esimerkiksi iiriksille on annettu luunappi, ja ruusuja on puhallettu auki."