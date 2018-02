Ukonpuisto nousi ykkösvaihtoehdoksi Kourulan päiväkotikoululle, jonka on tarkoitus valmistua ensi vuonna Nykyinen Kourulan päiväkoti ja Kuusimäen koulu on tarkoitus purkaa. Päivi Virta-Salo Kourulan uusi päiväkotikoulu tulee Kourulan Ukonpuistoon.

Kourulan Ukonpuisto lähellä lentokenttää on Lappeenrannan hyvinvointi- ja sivistystoimialan suosikki Kourulan uuden päiväkotikoulun paikaksi. Kahdessa muussa vaihtoehdossa päiväkotikoulu sijoittuisi nykyisen koulun ja päiväkodin paikalle tai niiden viereen Kourulan aluekeskukseen.

Lasten ja nuorten lautakunta päätti tiistai-iltana merkitä tiedoksi toimialan antaman lausunnon Kourulan päiväkotikoulun tekeillä olevaan asemakaavamuutokseen.

Ukonpuisto sijaitsee noin 300 metrin päässä Kourulan aluekeskuksesta. Uuden päiväkotikoulun pitäisi valmistua ensi vuoden loppuun mennessä. Rakennukseen tulee päiväkoti, esikoulu ja koulu 1. — 2. luokille.

Nykyinen Kourulan päiväkoti ja Kuusimäen koulu puretaan. Myös Kourulan monitoimihalli on tarkoitus purkaa uuden kaavan tieltä.

Kaupunki oli hankkinut Ukonpuiston omistukseensa nimenomaan päiväkotikoulua varten.

Metsäluonto vaikuttaa lasten hyvinvointiin

Toimialan mukaan päiväkoti ja koulu tarvitsevat rauhallisen ympäristön, jossa ei ole liikenteen melua ja läpikulkua.

Ukonpuiston tontti rajoittuu metsään. Tutkimusten mukaan metsäluonto vaikuttaa positiivisesti lasten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Ukonpuistoa puoltaa myös se, että silloin ei tarvita lisää väistötiloja päiväkodille ja koululle. Osa päiväkodin lapsista on jo väistötiloissa Kesämäen alueella.

Toimiala katsoo, ettei Kourulan monitoimihallia voi purkaa ennenkuin Sammonlahteen on valmistunut uusi iso liikuntahalli. Kourulan palloiluhalli on yksi kaupungin pääliikuntahalleista ja sen käyttöaste on iltaisin ja viikonloppuisin noin 95 prosenttia.