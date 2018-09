Sadat nuoret ympäri Etelä-Karjalaa kisasivat Kimpisen kentällä Kouluviestikarnevaaleissa — Palaa kuvissa urheilujuhlan tunnelmaan

— Tule, tule, tule, Konsta, tule, kaikuu koululaisten rytmikäs kannustus Kimpisen kentällä. Ja Konstahan juoksee minkä kintuistaan pääsee.

Voi sanoa, että Kimpisen kouluviestikarnevaalissa kiehui perjan aamupäivällä kihisevä jännitys. Eri ikäiset koululaiset verryttelivät tai säntäilivät muuten vain sinne tänne odottaessaan omaa juoksuvuoroaan. Jotkut ovat kyykyssä ja sitovat lenkkareiden nauhoja tiukemmalle.

Ruokolahtelainen Oona Sihvonen kertoi jännittäneensä perjantain sukkulaviestiä torstaista asti.

— Jos vaikka kaadun.

Minna Mänttäri Lukion toisluokkalainen Robert Valsi Taipalsaarelta juoksee mielikseen.

Saman koulun Vili Orava näytti hetkeä myöhemmin, miten nurin mennään tyylikkäästi pian maaliviivan jälkeen. Pitkä liuku vei kostealla nurmikolla parisen metriä. Ei sattunut. Juoksija nousi pian puntaroimaan toisten kanssa joukkueen menestystä.

Kesämäen koulun seitsemäsluokkalaiset Emma Sievänen ja Viivi Tukiainen tepastelivat viestikarnevaaleissa pukeutuneina kotka-päähineeseen ja -höyhenpukuun. Maskottien rinnalla omaa koulua kirittivät myös Enni Hertz ja Senni Salmi.

Nelikko oli ensi kertaa mukana, mutta oli solahtanut helposti urheilujuhlan tunnelmaan.

— Porukka on ystävällistä, pirteätä ja totta kai myös kilpailuhenkistä.

Minna Mänttäri Kimpisen koulun kolmosluokkalaiset eivät säästelleet ääntään. Oikealla Darja Fedotova ja Julius Länsivuori.

Viestikarnevaalien ohjelmassa oli myös pitkät viestit, 200 metriä, 400 metriä ja 800 metriä.

Lukion toisluokkalainen Robert Valsi Europaeuksen koulusta Savitaipaleelta lämmitteli ensin sukkulaviestissä. Päivän päämatkana oli hieman myöhemmin 200 metriä joukkueen ankkurina. Omien sanojensa mukaan ratkaiseva osuus oli uskottu keskinkertaisen vauhdikkaalle menijälle.

Hänen mielestään juokseminen on vain yksinkertaisesti kivaa.

Minna Mänttäri Emma Sievänen (edessä), Enni Hertz, Senni Salmi ja Viivi Tukiainen kannustivat Kimpisen koulun viestinviejiä voittoon.

— On kivaa päästä nopeasti eteenpäin. Juoksemisesta syntyy kiva fiilis.

Savitaipaleen lukio sai kiitosta urheilu- ja liikuntahenkisyydestään sekä aktiivisuudesta, jolla osallistutaan erilaisiin urheilutapahtumiin Kaakkois-Suomen alueella.

Jalkapallo on omin laji Akseli Junnikkalalle, joka käy kahdeksatta luokkaa Kimpisen koulussa.

Minna Mänttäri Sukkulaviestin säpinää

— En tiedä, miten oma osuus menee eikä ole hirveästi odotuksiakaan. Sen näkee sitten.

Lappeen koulun nuoret juoksijat ja kannattajat pursusivat intoa luokanopettajiensa Anu Heinosen ja Mikko Tillin suojeluksessa.

Opettajat rankkasivat viestikarnevaalin koululiikunnan ykköstapahtumaksi.

— Tärkeintä on, että kaikilla on kivaa. Menestys on ylimääräistä plussaa, jos sitä tulee.

Minna Mänttäri Eteläkarjalaisten koulujen viestikisa on myös karnevaalijuhla.

Juttua korjattu klo 15.30. Tyttönelikko Emma Sievänen, Viivi Tukiainen, Senni Salmi ja Enni Hertz ovat Kesämäen koulun oppilaita, eivät Kimpisen koulun.

TULOKSET

1-4LKP 2000 m viesti: 1) Kimpisen koulu 7.07,07, 2) Lappeen koulu 1.joukkue 7.13,78, 3) Ruokolahden koulu 7.17,30, 4) Lemin koulukeskus 7.24,74, 5) Europaeuksen koulu 1. joukkue 7.31,64, 6) Kaukaan koulu 7.43,91, 7) Taavetin koulu 7.53,80, 8) Kangasvarren koulu 8.14,14.

5-6LKP 2000 m viesti: 1) Ruokolahden koulu 6.33,70, 2) Kimpisen koulu 6.34,58, 3) Kaukaan koulu 6.35,88, 4) Kesämäen koulu 6.44,23, 5) Lauritsalan koulu 7.10,40, 6) Simpeleen koulu 7.12,80, 7) Europaeuksen koulu 1. joukkue 7.15,82, 8) Lappeen koulu 1.joukkue 7.19,73, 9) Lappeen koulu 2. joukkue 7.22,11, 10) Taavetin koulu 7.22,86, 11) Kosken koulukeskus Meltola 7.24,16, 12) Kirjolan koulu 7.31,22, 13) Lemin koulukeskus 7.33,30, 14) Kangasvarren koulu 7.48,42.

YLÄKP 2000 m viesti: 1) Kesämäki 5.22,84, 2) Kimpisen koulu 5.46,45, 3) Ruokolahden koulu 5.51,14, 4) Europaeuksen koulu 1. joukkue 6.03,25, 5) Lemin koulukeskus 6.05,46, 6) Europaeuksen koulu 2 joukkue 6.30,84, 7) Kirjolan koulu 6.38,99, 8) Taavetin koulu 6.39,61.

2asteP 2000 m viesti: 1) Kimpisen lukio 5.16,88, 2) Lappeenrannan Lyseon lukio 5.48,91, 3) Europaeuksen koulu 1. joukkue 5.49,56, 4) Sampo /Datanomit 6.31,24.

1-4LKT 2000 m viesti: 1) Lappeen koulu 1.joukkue 7.23,25, 2) Kimpisen koulu 7.37,90, 3) Ruokolahden koulu 7.39,33, 4) Kaukaan koulu 7.46,50, 5) Kangasvarren koulu 8.26,03, 6) Europaeuksen koulu 1. joukkue 8.28,40, 7) Lemin koulukeskus 8.51,31, 8) Taavetin koulu 9.08,49.

5-6LKT 2000 m viesti: 1) Europaeuksen koulu 1. joukkue 6.44,39, 2) Kaukaan koulu 6.56,82, 3) Kimpisen koulu 7.10,55, 4) Kesämäen koulu 7.11,57, 5) Lappeen koulu 1.joukkue 7.17,23, 6) Kirjolan koulu 7.17,81, 7) Lauritsalan koulu 7.27,17, 8) Europaeuksen koulu 2 joukkue 7.27,25, 9) Simpeleen koulu 7.33,39, 10) Taavetin koulu 7.34,39, 11) Ruokolahden koulu 7.38,60, 12) Lappeen koulu 2. joukkue 7.54,28, 13) Kangasvarren koulu 8.06,55, 14) Lemin koulukeskus 8.26,03, 15) Kosken koulukeskus Meltola 8.32,63.

YLÄKT 2000 m viesti: 1) Ruokolahden koulu 6.06,05, 2) Kimpisen koulu 6.17,59, 3) Europaeuksen koulu 1. joukkue 6.30,48, 4) Kesämäki 6.53,28, 5) Kirjolan koulu 6.58,96, 6) Taavetin koulu 7.13,88, 7) Lemin koulukeskus 7.21,44.

2asteT 2000 m viesti: 1) Kimpisen lukio 6.05,45, 2) Europaeuksen koulu 1. joukkue 7.02,40, 3) Lappeenrannan Lyseon lukio 7.06,63.

1-4LK 16 x 80 m: 1) Kimpisen koulu 3.40,7, 2) Lappeen koulu 1.joukkue 3.42,8, 3) Ruokolahden koulu 3.51,6, 4) Kaukaan koulu 3.51,8, 5) Simpeleen koulu 3.52,3, 6) Lavolan koulu 3.54,3, 7) Europaeuksen koulu 1. joukkue 3.59,3, 8) Kangasvarren koulu 4.01,9, 9) Lemin koulukeskus 4.03,2, 10) Taavetin koulu 4.16,9, 11) Lönnrotin koulu 4.18,5. Erä 1: 1) Kimpisen koulu 3.40,7, 2) Lappeen koulu 1.joukkue 3.42,8, 3) Kaukaan koulu 3.51,8, 4) Europaeuksen koulu 1. joukkue 3.59,3, 5) Kangasvarren koulu 4.01,9, Erä 2: 1) Ruokolahden koulu 3.51,6, 2) Simpeleen koulu 3.52,3, 3) Lavolan koulu 3.54,3, 4) Lemin koulukeskus 4.03,2, 5) Taavetin koulu 4.16,9, 6) Lönnrotin koulu 4.18,5.

5-6LK 16 x 80 m: 1) Kimpisen koulu 3.23,3, 2) Kesämäen koulu 3.24,2, 3) Europaeuksen koulu 1. joukkue 3.26,2, 4) Kaukaan koulu 3.28,2, 5) Ruokolahden koulu 3.29,3, 6) Lauritsalan koulu 3.30,1, 7) Lappeen koulu 1.joukkue 3.35,8, 8) Lavolan koulu 3.38,6, 9) Kirjolan koulu 3.40,1, 10) Kosken koulukeskus Imatrankoski 3.44,0, 11) Kangasvarren koulu 3.45,2, 12) Lemin koulukeskus 3.45,2, 13) Lönnrotin koulu 3.46,7, 14) Taavetin koulu 3.47,0, 15) Simpeleen koulu 3.47,2, 16) Rautjärven aseman koulu 3.47,7. Erä 1: 1) Kimpisen koulu 3.23,3, 2) Europaeuksen koulu 1. joukkue 3.26,2, 3) Kaukaan koulu 3.28,2, 4) Lauritsalan koulu 3.30,1, 5) Kosken koulukeskus Imatrankoski 3.44,0, 6) Lemin koulukeskus 3.45,2, 7) Simpeleen koulu 3.47,2, 8) Rautjärven aseman koulu 3.47,7, Erä 2: 1) Kesämäen koulu 3.24,2, 2) Ruokolahden koulu 3.29,3, 3) Lappeen koulu 1.joukkue 3.35,8, 4) Lavolan koulu 3.38,6, 5) Kirjolan koulu 3.40,1, 6) Kangasvarren koulu 3.45,2, 7) Lönnrotin koulu 3.46,7, 8) Taavetin koulu 3.47,0.

YLÄK 16 x 80 m: 1) Kimpisen koulu 3.01,0, 2) Kesämäki 3.06,2, 3) Ruokolahden koulu 3.06,3, 4) Europaeuksen koulu 1. joukkue 3.13,4, 5) Sammonlahden koulu 3.14,4, 6) Lemin koulukeskus 3.22,5, Simpeleen koulu DNS.

2ASTE 16 x 80 m: 1) Kimpisen lukio 2.58,3, 2) Europaeuksen koulu 1. joukkue 3.08,9, 3) Lappeenrannan Lyseon lukio 3.09,7.