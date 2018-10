Rakentamisintoon vaikuttaa selvästi myös se, millaisia tontteja on tarjolla — Seuraavaksi kaupunki tarjoaa seitsemää uutta tonttia Voisalmesta, joista kahdess on järvinäköala

Hiljaisempi vaihe lappeenrantalaisilla omakotitalotyömailla näyttää olevan ohitse.

Talokauppiaat ja rautakaupat kertovat, että tiskillä on syksyn tultua ollut vipinää enemmän kuin viime vuonna.

Kysyntä ei kuitenkaan vielä yllä yhtä vilkkaaksi kuin 5—6 vuotta sitten.

Talokauppias Kari Kymäläinen Kastelli Oy:stä on taipuvainen uskomaan, että rakentamaan vetää muutaman vuoden aikana patoutunut kysyntä. On lapsiperheitä ja eläkeläisiä, joille juuri omakotitalo on mieleisin asumismuoto.

— Muuta selvää yksittäistä syytä ei ole havaittavissa. Lappeenrannassa ei ole esimerkiksi hiljattain tullut tontteja myyntiin alueelta, joka olisi aivan erityisesti kiinnostanut.

37 rakennuslupaa myönnetty

Rakennusyrittäjä Mika Itkonen ei ole huomannut selvää muutosta markkinassa. Talvea vasten rakentaminen tuskin kiihtyy.

Hänen liikeideansa on hankkia tontti, rakentaa talo ja myydä valmis kokonaisuus. Yhden talon rakentamisessa vie puolisen vuotta.

— Toistaiseksi kaikki on myyty. Ensi kesästä on hankalampi sanoa, kun puhutaan rakentamisen hiipuvan.

Toissa vuonna omakotitaloille myönnettiin Lappeenrannassa yhteensä 47 rakennuslupaa ja viime vuonna 48 kappaletta.

Tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä on myönnettyjä lupia kertynyt 37 kappaletta.

Kai Skyttä Tolvasen perheen uudessa talossa on riittävästi tilaa koko perheelle.

Väljempiin tiloihin

Lappeenrantalaisen Timo Tolvasen perheessä noin vuoden pituinen aherrus on päättymäisillään, ja piakkoin edessä on muutto omaan taloon Lauritsalassa.

Toive omakotitalosta oli muhinut perheen äidin mielessä jo aikaisemmin, mutta lopulta kimmokkeen rakentamiseen antoi tilantarve.

Työhuoneen ja vanhempien makuuhuoneen lisäksi jokaiselle kolmelle lapselle haluttiin oma huone.

— Sellaista asuntoa ei löytynyt.

Tolvaset hakivat tonttia ennen kaikkea mahdollisimman läheltä tulevia kouluja, ja siinä tärppäsi.

Tontti ratkaisee

Lappeenrannan kaupungin tontti-insinööri Esko Kivistö myöntää tontin sijainnin olevan yksi keskeisistä seikoista, kun omakotitalon rakentamista harkitaan.

Toiset saattavat odottaa mieleistään paikkaa pitkään.

— Toiset taas voivat luopua rakentamisesta kokonaan, jos saatavana olevat tontit eivät vastaa omia odotuksia.

Kivistö veikkaa, että seuraavat seitsemän vapautuvaa omakotitalotonttia Voisalmesta viedään suurin piirtein käsistä. Sieltä puretaan piakkoin toimintakeskus, ja tonttikaupat tulevat ajankohtaiseksi tammi—helmikuussa.

Osa tonteista myydään tarjousten perusteella, osa vuokrataan. Vuokratontitkin voi myöhemmin lunastaa omakseen.

— Kiinnostus johtuu siitä, että kohteen kahdelta laitimmaiselta tontilta on järvinäkymä, ja tontit sijaitsevat umpikadun varrella, jossa on vähän liikennettä.

Tarjonnassa lavea haitari

Keskimääräisen rakentamisen vuosina Lappeenrannassa on mennyt kaupungin tontteja kaupaksi noin 100—120 vuodessa.

Haitarin ääripäät ovat kaukana toisistaan: Muutaman vuoden takaisessa aallonpohjassa kysyntä valahti 30 tonttiin ja huipulla ollessa 300 tonttiin.

Kai Skyttä Tolvasen perhe sai tontin haluamaltaan alueelta läheltä lasten tulevia kouluja.

Kivistön mukaan Lappeenranta perustaa uusia omakotitaloalueita harkiten, järjestelmällisesti ja mieluusti kysyntää vastaavasti, koska kunnallistekniikka tulee kalliiksi.

Kaikkein paras ratkaisu olisi perata mahdollisia uusia omakotitalotontteja nykyisen asemakaavan sisältä.

Vuosittain raukeaa myös muutamia tonttivarauksia, joita ei syystä tai toisesta päästä rakentamaan.

Rakennusteollisuus ry:n mukaan koko Suomessa rakennetaan tänä vuonna noin 7 000—8 000 omakotitaloa. Kymmenisen vuotta sitten määrä oli 12 000.