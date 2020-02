Lappeenrantaan kaasukäyttöisiä jäteautoja kilpailutuksella, taustalla Etelä-Karjalan jätehuollon oma biokaasu

Etelä-Karjalan jätehuolto on kilpailuttamassa Lappeenrannan alueen jäteurakoita. Se tuo kaasukäyttöisiä jäteautoja liikenteeseen vuonna 2021.

– Nyt kun meiltä rupeaa tulemaan omaa kaasua, me tulemme vaatimaan tulevissa kilpailutuksissa kaasukalustoa, Etelä-Karjalan jätehuollon toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo.

Hän arvioi, että noin puolet maakunnan jäteautoista toimii kaasulla nyt meneillään olevan kilpailutuksen jälkeen.

Kaasukäyttöisiä jäteautoja halutaan liikenteeseen, sillä ne ovat ympäristöystävällisempiä kuin dieselautot.

– Se toteuttaa Lappeenrannan ilmastostrategiaa ja vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä, Suomalainen perustelee.

Päätökset Lappeenrannan viiden alueen jäteurakoiden kilpailutuksesta tehdään 18. maaliskuuta, Suomalainen sanoo. Nyt kilpailutettavat urakat alkavat noin puolentoista vuoden päästä, sillä uusien jätteenkeräysautojen toimitusaika on noin vuosi.

Ei voi vaatia tankkaamaan jätehuollon asemilla

Etelä-Karjalan jätehuollon Kukkuroinmäen biokaasulaitoksen on määrä valmistua tänä keväänä.

Laitoksen jakeluasemat tulevat Lappeenrannan Myllymäkeen, Imatran Vuoksenniskalle. Lisäksi Kukkuroinmäen jäteasemalle tulee jakelupiste.

Suomalaisen mukaan Etelä-Karjalan jätehuolto toivoo, että uusiin jäteautoihin tankataan jätehuollon biokaasua, mutta sitä ei voida edellyttää.

– Emme voi vaatia, että he tankkaavat meidän asemillamme. Etelä-Karjalassa on myös Gasumin asemia. On ihan vapaasti valittavissa, missä tankkaa, Suomalainen toteaa.

Etelä-Karjalan jätehuolto kilpailuttaa seuraavat jäteurakat noin vuoden päästä.