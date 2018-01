Harvinainen talvivieras vetää lintubongareita Kotkaan — Nyt jännitetään, selviääkö hernekerttu talven pakkasten yli

Karhulassa Kotkassa tehtiin joulun alla harvinainen lintuhavainto. Piharuokinnassa pikkuvarpusten ja tiaisten joukossa siemeniä popsi hernekerttu.

Hernekerttu on Suomessa yleinen kesälintu, mutta tällä hetkellä lajitoverit ovat talvehtimassa Afrikassa kärpäsiä ja muita hyönteisiä syöden.

— Marttilan linnun on tyytyminen lajille epätyypilliseen ravintoon, mutta hyvin näyttää siemenetkin kelpaavan. Lintu on aktiivinen ja hyvin voivan näköinen, mutta pärjääkö se lopulta pakkasten alkaessa? Toistaiseksi leuto ja vähäluminen talvi on ollut helppo talvehtiville linnuille, kotkalainen lintuharrastaja Mikko Pöyhönen kertoo havainnosta.

Pöyhösen mukaan hernekerttu on saanut huomiota lintuharrastuspiireissä läpi maan.

— Sitä on käynyt bongaamassa satakunta lintuharrastajaa etenkin oman maakunnan alueelta mutta monia autokuntia on tullut myös kauempaa maastamme, sillä harvinaisten talvilajien keräily on suosittua.

Talvehtijoille hyviä ruoka-apajia

Hernekerttu on huomioitu myös BirdLife Suomen nettisivuilla ja Tiira-havaintopalvelussa, jonne hernekertusta on kirjattu useampi havainto parin viime viikon ajalta. Osa bongareista pohtii, olisiko Marttilan lintu sittenkin himalajanhernekerttu.

BirdLifen mukaan leudon alkutalven myötä Suomeen on jäänyt paljon harvalukuisia talvehtijoita. Talvilinnuston monipuolisuuden takaavat hyvä pihlajanmarjasato ja puimattomien peltojen tarjoamat ruoka-apajat.

Hernekertun esittely luontoportti.com-sivulla