Etelä-Karjalassa on varmistunut keskiviikkona 28 uutta koronavirustartuntaa. Niiden kokonaismäärä on nyt Eksoten koronasivujen mukaan koko pandemian ajalta yhteensä 695 kappaletta.

Kaikki keskiviikon 28 uutta positiivista tulosta ovat tiistaina 16. maaliskuuta. otetuista näytteistä, joita otettiin 492 kappaletta. Se on suurin näytteenottomäärä per päivä ainakin kahden viime kuukauden ajalta.

Sairaalahoidossa on keskiviikkona Eksoten alueella kahdeksan potilasta kuten tiistainakin.

18. helmikuuta jälkeen Etelä-Karjalassa on tullut ilmi 354 koronatapausta. Se on yli puolet kaikista Eksoten koronatapauksista.

Sillä päivämäärällä alkoi tulla ilmi tapauksia Karankokadun opiskelijataloon liittyvässä tartuntaketjussa, jossa oli lopulta viitisenkymmentä tartuntaa. Kyseisen tartuntaketjun jälkeen koronatartuntoja on tullut ilmi yhteensä enemmän kuin koko sitä edeltäneenä aikana Etelä-Karjalassa.

Eksoten alueella on annettu 18 400 koronarokotusta. Rokotettujen osuus väestöstä on noin 14 prosenttia. Tehosterokotettuja henkilöitä on 2 081.

Yli 80-vuotiaat on rokotettu yli 80-prosenttisesti, 75–79-vuotiasta on rokotettu 29 prosenttia.

