Lemin hallinto- ja talousjohtajaksi hakeneista neljä etenee haastatteluvaiheeseen.

Haastatteluun kutsutaan Johanna Mäkelä Taipalsaarelta, Martin Kaldenbach Taipalsaarelta, Harri Turkulainen Kajaanista ja Kirsi Marttila Valkealasta.

Kaikkiaan tehtävää haki 12 henkilöä.

Kokemusta kuntapuolelta ja yritysmaailmasta

Johanna Mäkelä työskentelee Taipalsaaren kunnan hallintojohtajana ja vt. kunnanjohtajana. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Mäkelä on ennen Taipalsaarelle tuloaan työskennellyt muun muassa Joutsenon talousjohtajana ja Ristiinan talous- ja hallintojohtajana. Lisäksi hänellä on kokemusta muun muassa tilintarkastajan töistä.

Martin Kaldenbach on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hänellä on verokonsultin valtiontutkinto Saksasta. Tällä hetkellä hän työskentelee assistant contorollerina ja junior financial controllerina UPM Kymmenellä Tampereella. Aiemmin hän on toiminut verokonsulttina ja tilintarkastusassistenttina eri yhtiöissä.

Harri Turkulainen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hänen viimeisin työkokemuksensa on Kainuun liiton hallintopäällikön tehtävä vuosina 2013—2017. Sitä ennen Turkulainen on työskennellyt esimerkiksi Kainuun liiton hallintojohtajana sekä talous- ja henkilöstösihteerin viransijaisena.

Kirsi Marttila on kauppatieteiden maisteri ja hänen viimeisin työkokemuksensa on Recticel-yrityksestä, jonka business controllerina hän työskenteli viime vuoden marraskuusta tämän vuoden helmikuuhun. Recticel on Kouvolassa toimiva yritys, joka valmistaa ja jalostaa vaahtomuovia. Aiemmin Marttila on toiminut muun muassa Kouvolan kaupungin talouden ja omistajaohjauksen kehittämispäällikkönä sekä business controllerina Fortumilla, Loviisan ydinvoimalassa.

Talouskokemus painottuu

Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoorin mukaan hakijoiden haastattelut järjestetään ensi viikolla. Valinnassa painotetaan ennen kaikkea talousosaamista ja kuntapuolen työkokemusta.

Tavoitteena on, että haastattelutyöryhmä tekee esityksen uudesta talous- ja hallintojohtajasta vielä tässä kuussa.

Esitys on tarkoitus tuoda 24. syyskuuta järjestettävään kunnanhallituksen kokoukseen.