Itäradasta käydään nyt kovaa aluepoliittista kamppailua – Keskon pääjohtaja Mikko Helander haluaa lopettaa ristivedon: "Ei voi liikaa korostaa yhteen hiileen puhaltamisen merkitystä"

Kaupan alan yhtiön Keskon pääjohtaja Mikko Helander vaatii, että Itä-Suomi yhdistyy itärata-hankkeen taakse.

– Ei voi liikaa korostaa yhteen hiileen puhaltamisen merkitystä. Itärata avaa valtavan määrän mahdollisuuksia. Jos niitä ei päästä hyödyntämään, voi kysyä, mitä se tarkoittaa Itä-Suomen kannalta.

Hän ei kuitenkaan halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö uuden itäratalinjauksen kulkea Kouvolan, Kotkan vai Lahden kautta.

– Kaikkein tärkeintä olisi turvata nykyisen rataverkon kehittäminen. Se on kaikkien yhteinen intressi. Sen takia pitäisi antaa työryhmille aikaa selvittää, mikä ratalinjaus on järkevin. Lopullinen päätös on sitten poliittinen kysymys.

Helander puhui keskiviikkona Itäradan vaikuttajaseminaarissa Helsingissä. Tilaisuuden järjesti Itärata-ohjausryhmä, jonka tavoitteena on ratayhteys Helsingistä lentoaseman kautta Porvooseen ja siitä eteenpäin Kouvolaan.

Itä-Suomen uuden ratayhteyden linjauksesta on käynnissä aluepoliittinen kädenvääntö. Kouvola ja kaikki Itä-Suomen suurimmat kaupungit Kotkaa lukuun ottamatta ajavat Porvoon kautta Kouvolaan kulkevaa itärataa, eteläinen Kymenlaakso puolestaan Porvoosta Kotkaan kulkevaa rantarataa.

Kolmas vaihtoehto kulkisi Lahdesta Mikkeliin, mutta se ei ole juuri saanut kannatusta.

Hallitusohjelman mukaan uuden radan yleissuunnittelu alkaa tällä hallituskaudella. Liikenne ja viestintäministeriö tekee parhaillaan selvitystä, jossa itäradan eri vaihtoehtoja vertaillaan. Selvityksen odotetaan valmistuvan tämän kuun aikana.

Kahden muun valtakunnallisen ratahankkeen Turun tunnin radan ja Tampereelle kulkevan Suomi-radan suunnittelu on tarkoitus aloittaa aiemmin.

Kymenlaaksossa ei ole löydetty yhteistä linjaa

Isoissa hankkeissa pitäisi ymmärtää myös laajempi, kansallinen näkökulma ja edetä rauhallisesti. — Mikko Helander

Itä-Suomen muut maakunnat ovat toivoneet Kymenlaakson yhdistyvän Kouvola-linjauksen taakse. Viime päivinä Etelä-Kymenlaaksosta on kuulunut toisenlaista viestiä.

Kymenlaakson maakuntahallituksessa käsiteltiin viime viikolla maakuntakaavaa. Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja maakuntahallituksen jäsen Sami Virtanen halusi maakuntakaavaehdotuksesta pois ohjeellinen päärata -merkinnät Koskenkylän ja Kouvolan väliltä, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Sekä Kouvolan että Kotkan kautta kulkevat itäiset ratalinjaukset ovat kaavassa nyt ohjeellinen päärata -merkinnöillä.

Sunnuntaina Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen kirjoittivat Etelä-Saimaan yleisönosastoon kirjoituksen, jossa hehkutettiin hankkeen hyötyjä Etelä-Karjalan näkökulmasta.

Kosimakirje ei vakuuttanut Etelä-Karjalan maakuntajohtajaa Matti Viialaista.

– Itärata on kansallinen hanke. Kouvolan kautta vedetty linjaus palvelee koko Itä-Suomea, hän sanoi.

"Isoissa hankkeissa pitäisi ymmärtää myös kansallinen näkökulma"

Keskon Helander on huolissaan siitä, että Kotkan ja Kouvolan kautta kulkevia yhteyksiä ajavien tahojen ristiveto voi vaarantaa nykyisen rataverkon eli Savon radan ja Karjalan radan kehittämisen. Näin voisi hänen mukaansa käydä, jos koko itäradan kehittäminen jää kiistelyn varjoon.

– Uudet linjaukset ovat sellaisia asioita, että täyttä yhteisymmärrystä niistä ei voi löytyä. Isoissa hankkeissa pitäisi ymmärtää myös laajempi, kansallinen näkökulma ja edetä rauhallisesti, hän sanoo.

Samaa mieltä on metsäyhtiö Stora Enson pakkausmateriaali-divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

– Valtaosa Stora Enson Suomen-tehtaista on Itä-Suomessa. Ratayhteydet ovat todella tärkeitä meille. Nykyisestä rataverkosta täytyy voida huolehtia.