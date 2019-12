Painettu lehti ei ilmesty huomenna, tilaajille tarjolla näköislehti

Painettu lehtemme ei ilmesty uudenvuodenpäivänä, mutta vuodenvaihteesta alkaen tarjoamme tilaajillemme luettavaksi tuhdin näköislehden niinä päivinä jolloin printtilehteä ei tule.



Ilmestymättömyyspäiviä ovat muun muassa uudenvuodenpäivä, loppiaisen jälkeinen päivä, pääsiäispäivät sekä juhannus.



Näköislehdet tuottaa Väli-Suomen Median Sunnuntaisuomalainen. Näköislehtien lisäksi myös verkkosivuillamme on tuttuun tapaan pyhäpäivinäkin paljon luettavaa.



Uudenvuodenpäivän näköislehti ilmestyy verkkosivuillamme sekä ja mobiilisovelluksessamme varhain uudenvuodenpäivän aamuna.



Pistä vuosi käyntiin näillä jutuilla:



1. Pelastaako viski Valamon? Luostarin kellareissa muhii tynnyrikaupalla nestemäistä kultaa.

2. Veikko Kilkki on tehnyt paljon saimaannorpan hyväksi. Hän antoi myös aiheen Juha Vainion lauluun.

3. Palmuöljy herättää tunteita. Osa kuluttajista vihaa sitä, mutta silti sitä käytetään Suomessakin enemmän kuin kahvia.

4. "Hän katsoi silmiini, ja se oli menoa". Raita ja Risto Ruskomaa tietävät, miksi parisuhde kestää.

5. Nuoret striimaavat, vanhemmat kuuntelevat radiota – 25 on maaginen ikäraja musiikin kuuntelussa