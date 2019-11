Taipalsaarella itseään jalkaan ampuneen varusmiehen ase oli sarjatuliasennossa, ehti ampua kaksi laukausta — Ase laukesi kesken harjoituksen varusmiehen kaaduttua

Elokuussa Taipalsaarella Puolustusvoimien ampumaharjoituksessa tapahtunut vaaratilanne oli tapaturma, eikä asiassa ole enää syytä epäillä rikosta.

Tähän johtopäätökseen tuli pääesikunnan tutkinnanjohtaja, jonka esityksestä Itä-Suomen syyttäjäalueen syyttäjä on päättänyt lopettaa esitutkinnan.

Syyttäjänlaitos tiedotti asiasta keskiviikkona.

Utin jääkärirykmentin ampumaharjoituksessa Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueella tapahtui 14. elokuuta vaaratilanne, jossa varusmies ampui itseään rynnäkkökiväärillä jalkaan.

Esitutkinnassa selvisi, että tapaturma johtui varusmiehen kaatumisesta.

Tutkinnanjohtaja Jouni Pulkkinen kertoo, että harjoituksissa oli meneillään taisteluammunta. Varusmies oli harjoituksen aikana kompastunut johonkin maassa olevaan juureen tai risuun.

Varusmiehen oman kertomuksen mukaan ase oli varmistettu ennen tapausta.

—Kyseisessä harjoituksessa liikutaan eteenpäin. Todistajien ja varusmiehen kuulusteluissa selvisi, että varmistin oli kaatuessa liikkunut sarjatulelle. Varusmiehen sormi on ilmeisesti osunut liipasimeen tai siihen on takertunut jokin, minkä seurauksena ase on lauennut.

Varusmiehen ase ehti laueta kahdesti. Pulkkinen ei kommentoi, osuiko myös toinen laukaus varusmieheen. Varusmies on jatkanut palveluksessa tapauksen jälkeen.

Pulkkisen mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että muut harjoitukseen osallistuneet varusmiehet olivat tapahtumahetkellä kompastuneen varusmiehen selän takana, eivätkä he joutuneet vaaraan.

Varusmiehen aseessa ei todettu toimintahäiriötä eikä kenenkään epäillä toimineen huolimattomasti.