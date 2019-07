Lappeenrannan raviradalle murtauduttiin taas — Kesäkuussa tapahtui lähes identtinen murto

Raviradalle on murtauduttu jo useamman kerran tänä kesänä. Osa selvitetyistä tapauksista liittyy varmuudella toisiinsa.

Lappeenrannan raviradalle murtauduttiin torstaina aamuyöllä rikkomalla kivellä ulko-oven lasi. Raviradalta varastettiin alkoholia. Poliisilla ei ole varastetusta omaisuudesta tarkempaa tietoa.

Raviradalle on murtauduttu jo useamman kerran tänä kesänä. Rikosylikonstaapeli Ilkka Vainikan mukaan osa rikoksista on saatu selvitettyä. Viimeisin murtautuminen on kuitenkin vielä selvittämättä.

Raviradalle murtauduttiin myös kesäkuussa. Sisään oli silloinkin menty rikkomalla oven lasi kivellä. Murtovarkaiden haaviin oli jäänyt alkoholijuomia myös kesäkuun murron yhteydessä. Kahden miehen oli nähty poistuvan paikalta. Tapaukset saattavat liittyä toisiinsa.

— Kyllä niissä samoja piirteitä on, ja me selvitellään sitä liittyykö ne toisiinsa, Vainikka sanoo.

Vainikan mukaan osa selvitetyistä tapauksista liittyy varmuudella toisiinsa. Poliisilla ei ole tällä hetkellä aavistusta viimeisimmän murron tekijästä.