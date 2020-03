Sairaalassa useita koronapotilaita tai -epäiltyjä, muttei ketään tehohoidossa, Tuula Karhula: "Eksote selviää, jos tautihuippua pystytään madaltamaan, vähentäkää liikkumista"

Etelä-Karjalan keskussairaalassa on useita koronapotilaita tai epäiltyjä koronapotilaita. Ketään ei ole tehohoidossa.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin (Eksote) terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula selvittää, että Eksote on varannut yhden sairaalaosaston koronapotilaita varten.

Karhula ei lähde ennakoimaan tautimäärän kehitystä. Aiemmin todettuja oli keskiviikkona kolme, mutta useiden testien tuloksia vielä odotettiin.

– Selvää on, että on syytä varautua suureenkin epidemiaan. Isoista määristä puhutaan ja viikkojen ruuhkista sairaalassa, sanoo Karhula.

Eksote tekee parhaansa, jotta tauti etenisi mahdollisimman hitaasti. Tämän takia kiireetöntä hoitoa on peruttu. Eksoten henkilöstöä on näin voitu siirtää koronatilanteen tarpeisiin. Samalla tehohoito- ja sairaalapaikkoja on vapautunut koronaa varten.

– Erittäin tärkeää olisi, että ihmiset liikkuisivat nyt mahdollisimman vähän, etenkin yli 70-vuotiaat, korostaa Karhula.

Arttu Muukkonen Tuula Karhulan mukaan on syytä varautua isoon epidemiaan.

Tehohoitopaikkoja kuusi, kapasiteettia voi nostaa

Karhula pitää keskussairaalan tehohoitokapasiteettia "toistaiseksi hyvänä".

– Varsinaisia tehohoitopaikkoja on kuusi ja tehovalvontapaikkoja 15. Tarvittaessa leikkaussaleja ja heräämöjä pystytään muuttamaan tähän tarpeeseen.

Karhulan mukaan paikat pystytään kaksin–kolminkertaistamaan "melkein tehohoitopaikoiksi".

– Jos tapausten määrän kasvua saadaan jarrutettua, niin oletettavasti tällä pärjätään. Ehdimme varustautumaan, sanoo Karhula.

Karhula luonnehtii nykyistä tilannetta vielä kutakuinkin rauhalliseksi.

– On aikaa järjestellä asioita isompaa epidemiaa varten.

Kiireettömän hoidon siirto vapauttaa henkilöstöä ja sairaalapaikkoja

Eksote on perunut ja peruu kiireettömiä vastaanottoaikoja kuten kontrollikäyntejä terveysasemille ja poliklinikoille.

Myös leikkauksia on jo peruttu ja perutaan, jotta työntekijöitä saadaan siirrettyä koronapotilaiden hoitoon sekä saadaan vapautettua esimerkiksi tehohoitokapasiteettia ja sairaalapaikkoja.

Karhulan mukaan sairaalan kuormitus on tällä hetkellä tavanomainen.

Päivystyksessäkään ei ole ollut erityistä ruuhkaa. Suurin haaste päivytyksessä on ollut Karhulan mukaan se, onnistuuko Eksote ohjeistamaan asiakkaita riittävästi.

– Prosesseissa on edelleen kehitettävää.

Karhula arvelee, että korona työllistää sairaalaa pitkään.

– Vienee kuukausia. Aika näyttää, mikä on tilanne juhannuksena.

Sami Kuusivirta Eksoten kotihoidossa oli alkuviikosta työntekijäpulaa muun muassa työntekijöiden ulkomaanmatkojen takia; töihin sai palata vasta kahden viikon päästä. Arkistokuva

Karanteeniin ulkomaanmatkalta, myös tankkausmatkalta

Ulkomailta palaava Eksoten työntekijä joutuu kahden viikon karanteeniin, vaikka hän olisi käynyt vain pikaisesti tankkaamassa Venäjän puolella. Myös sairauspoissaoloja on.

Tilanteita paikataan siirtämällä henkilökuntaa tarpeen mukaan.

Hoivayksiköt ovat ylipaikoilla. Tilanne on vielä hallinnassa. — Taina Jaako

Myös opiskelijoita, eläkeläisiä ja vapaaehtoisia käytetään. Jos ja kun valmiuslaki siihen oikeuttaa, voidaan käyttää myös yksityisen puolen työvoimaa.

Kotihoidossa oli työntekijäpulaa, ei kuitenkaan koronatartuntoja

Karhulan mukaan hoivakodeissa ja kotihoidossa ei ole ollut koronatapauksia.

Alkuviikosta kotihoidossa oli resurssipulaa, jota on nyt lievitetty.

Hoivajohtaja Taina Jaako toteaa, että henkilöstö matkustaa ulkomailla aika paljon ja käy tankkaamassa Venäjällä.

Jaako on tyytyväinen, että henkilöstöä on voitu siirtää muualta kotihoitoon.

– Se on yksi tällaisen kuntayhtymän etu.

Suihkutusväli ehkä pitenee, hoivakodit täpötäysiä

Jaako luonnehtii alkuviikon tilannetta kotihoidossa hankalaksi.

Toiveena on, että omaiset jatkavat apuna ainakin entiseen tapaan. Naapuriapukin on hyvästä. Järjestötkin ovat valppaina.

– Terveet voivat auttaa, muistuttaa Jaako.

Muutamalle paljon kotihoitopalveluja tarvitsevalle on tarjottu lyhytaikaista paikkaa asumisyksiköstä.

Ei tällaista ole koettu Suomen historiassa – huima tilanne. — Timo Saksela

Jotkut omaiset ovat järjestäneet ikäihmisten hoitoa kokonaan uudelleen.

Myös kotihoidon työrutiineja saatetaan muuttaa, esimerkiksi pidentää suihkutusten väliä.

Hoivakodit ovat tällä hetkellä täpötäysiä.

– Yksiköt ovat ylipaikoilla. Tilanne on vielä hallinnassa.

Päivi Virta-Salo Timo Sakselan mukaan nyt keskitytään koronaan.

Timo Saksela: Keskitytään vain ja ainoastaan koronaan

Eksoten toimitusjohtajan Timo Sakselan mukaan korona on vaikuttanut järisyttävästi Eksoten hallinnonkin toimintaan.

– Joka aamu on johdon koronapalaveri. Päivitämme tilanteen. Normaalirutiinit on mahdollisuuksien mukaan siirretty.

– Nyt keskitytään vain ja ainoastaan koronaan. Vähemmän tärkeät asiat ehtii hoitaa myöhemminkin, jotta jokainen ehtisi joskus myös palautua.

Esimerkiksi aiottua strategioiden jalkauttamista ei ehditä tehtä.

– Tärkeää on, että ihmiset pystyvät olemaan potilastyössä.

Eksote on perustanut resurssityöryhmän junailemaan tekijöitä sinne, missä tarvitaan.

Saksela toivoo, että kesän alkuun mennessä tilanne rauhoittuu.

– Ei tällaista ole koettu Suomen historiassa – huima tilanne.