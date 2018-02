Nelikymppinen Lemin Säräpirtti tekee tuhatvuotista ruokaa ja pärjää yhdellä pääruualla – juomapuolelle ravintolaan tulee kuitenkin uusia makuja Lemin Säräpirtti ei hätkähdä ruokatrendeistä, vaikka nekin näkyvät säräravintolassa. Heli Blåfield Maaliskuun alkupuolella alkaa yksi Säräpirtin sesongeista, noin kuukauden mittainen pääsiäinen. Se tietää ahkeraa särän paistoa myös jälleenmyyjiä varten. Kuva on arkistosta.

Yhteen perinneruokaan keskittynyt ravintola on porskuttanut läpi vuosikymmenten ja vaihtuvien ruokatrendien. Yrityksen alkutaipaleella särä oli tosin sivutuote, kun Lea ja Tauno Hietarannan päätyö oli leipoa leipää lähiseudun kauppoihin Lemin vanhassa kansakoulussa sijainneessa kotileipomossa.

Entisestä luokkahuoneesta tuli säräravintola, kun uteliaat kyselivät ikivanhan ruokalajin perään. Lemin särä oli tullut tuohon aikaan valituksi yhdeksi Suomen seitsemästä matkailuihmeestä. Valinta toi julkisuutta, mutta tarjontaa oli vähän. Lea Hietarannan suvussa tietotaitoa oli, ja niin syntyi säräravintola.

Nykyinen yrittäjä, Esko Hietaranta, oli tuolloin pieni lapsi.

— Vieraiden jaloissa tuli pyörittyä.

Muut perinneruuat eivät maistuneet yhtä hyvin

Päätuotteeksi särä nousi 1980-luvun puolivälissä. Muutamaa vuotta myöhemmin valmistuivat nykyiset toimitilat ja ravintola Kippurasarvi. Siellä yrittäjät kokeilivat tarjota myös muita perinneruokia ja lounasta, mutta palasivat entiseen. Aika oli yritykselle vaikeaa, sillä Suomi oli 1990-luvun alussa syvässä lamassa.

2000-luvun alussa Esko Hietaranta työskenteli ja asui ulkomailla perheensä kanssa. Kun Lea Hietaranta sairastui, pojan perhe päätti palata Suomeen ja yritykseen, ja pari vuotta myöhemmin tehtiin sukupolvenvaihdos.

— Ei voi sanoa, että olisi kaduttanut, Esko Hietaranta sanoo ympäristön vaihdoksesta.

Säräateria pysyy entisellään, eikä esimerkiksi kasvisversiota tule.

Särätaksi voi tuoda autottoman asiakkaan syömään

Vaikka ruoka on perinteinen, Säräpirtti on rohkea kokeilija. Sillä on verkkokauppa, ja Lappeenrannan kauppahallissa oli muutaman vuoden oma puoti.

Säräravintola pysyy Lemillä. Kyytipulmia ratkomaan on perustettu kuljetuspalvelu. Tilausliikenneyrityksen kautta voi varata säränsyöntireissulle yksityiskuljetuksen tai kysyä kimppakyytiä.

Muitakin uusia yhteistyökumppaneita on. Säräpirtti paketoi ravintolakäyntejä muun muassa Kotkaniemen museovierailun sekä teatteriesityksen kanssa.

Säräolut ja -kahvi ovat tuoteperheen uusia jäseniä

Syömisen vaihtuvat trendit näkyvät säräravintolassakin.

— Karppauksen aikaan lihaa meni enemmän ja perunaa vähemmän, Hietaranta sanoo.

Säräateria pysyy silti entisellään, eikä esimerkiksi kasvisversiota tule.

— Uusia tuotteita tulee, mutta lautasella emme lähde niitä sotkemaan.

Merkkipäiväuutuuksia ovat Tuju-panimon kanssa syntynyt säräolut sekä Lehmus-roasteryn säräkahvi.

Nyt ruokatrendeihin kuuluu muun muassa käsintehdyn kunnioitus. Pienimuotoinen paluu juurille on, että ravintolan rieska paistuu jälleen omin voimin paikan päällä.