Lilia Jansen oli tuonut Aengus-koiransa lauantaina Lappeenrannan Linnoituksen joulumarkkinoille. 4,5-vuotias vanhaenglanninlammaskoira tarjosi lapsille ajelua Katariinantorilla.

Lasten ajeluttaminen sujui Aengukselta tottuneesti, sillä koira on tehnyt sitä jo reilun vuoden.

— Olemme olleet mukana monissa tapahtumissa, ja Aengus vetää lapsia mielellään. Palkkioksi se toivoo rapsutuksia ja rakkautta. Parhaillaan Aengus kouluttautuu koirakaveriksi kouluille ja vanhainkoteihin, Jansen kertoo.

Jansen tulee koiransa kanssa joulumarkkinoille myös sunnuntaina.

Kai Skyttä Vanhaenglanninlammaskoira Aengus viihtyi Linnoituksen joulumarkkinoilla työn touhussa.

Joulumarkkinat alkoivat koira-ajelulla

Anni Himanka pääsi koira-ajelulle. Äiti Anne Himanka kertoi, että perhe oli vasta saapunut Linnoitukseen ja Anni halusi hetimiten koiran kyytiin.

Anne Himanka on osallistunut joulumarkkinoille useita kertoja. Perheen koira on joskus tarjonnut samanlaista vetoajelua kuin Jansenkin Aengus-koiransa kanssa.

Kai Skyttä Venla Malaskalla oli jouluinen myyntipaikka käsitöilleen.

Venla Malaska seisoi vanhempiensa makkarakojun vierellä myymässä omia käsitöitään, joulukuusi taustallaan.

Malaska oli askarrellut joulukoristeita: tähtiä puun oksista kuumaliiman avulla sekä havupalloja. Malaska oli saanut myydyksi joitakin kappaleita, ja hänellä oli tavoitteena, että kaikki menee kaupaksi.

Pahempiakin säitä on koettu kuin tämänkertainen

Joulumarkkinoiden sää oli kohtalainen. Tosin Katariinantori, Kristiinankatu ja Vesiportinkuja olivat liukkaanpuoleisia ja räntäinen tuuli hieman hyytävä, mutta vähäinen lumi riitti valkaisemaan maisemaa.

Lemiläinen Raisa Tiainen ja savitaipalelainen Merja Nurkka myivät porkkana- ja lanttusurvosta, valmiita laatikoita, kakkuja ja vastoja. He muistelivat, että paljon huonompiakin säitä on joulumarkkinoiden pitkän historian aikana koettu. He olivat paikalla ties kuinka monetta kertaa

— Kerran jouduin kaivamaan ojia, kun vettä satoi runsaasti, Nurkka kertoo.

— Onkohan aurinko paistanut kunnolla milloinkaan? No on se jonkun kerran näkynyt vähän aikaa, Tiainen muistelee.

Kai Skyttä Raisa Tiainen joutui kuorimaan aikamoisen määrän juureksia, jotta sai valmistettua lanttu- ja porkkanasurvosta joulumarkkinoille.

Asiakkaita oli aamupäivällä Tiaisen mukaan ruuhkaksi asti, kun taas puolenpäivän jälkeen oli hieman hiljaisempaa. He myivät aiemmin pelkästään survoksia, mutta valmiit laatikot ovat viime aikoina tulleet rinnalle. Juuresten kuoriminen ja keittäminen ovat suurin urakka.

Tiainen kertoo, että he joutuvat valmistelemaan lisää myytävää sunnuntain markkinapäivää varten.

— Onneksi meillä on apujoukkoja.

Joulumarkkinat jatkuvat sunnuntaina

Linnoituksen joulumarkkinat ovat avoinna sunnuntaina kello 10—16. Ne järjestää Lappeenrannan nuorkauppakamari. Markkinat järjestetään 29:nnen kerran.

