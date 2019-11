Eteläkarjalaiset Maria ja Niina kohtaavat työssään potkuja, lyöntejä, puremista ja sylkemistä, mutta ymmärtävät lapsia joka päivä — ”On turvallisempaa, että pahoinvointi purkautuu laitoksissa kuin ulkomaailmassa”

Eksoten työntekijät kokevat enemmän työväkivaltaa kuin muualla maassa, selviää Työterveyslaitoksen kyselystä, johon vastasi suuri osa Eksoten työntekijöistä. Väkivaltaisia tilanteita on kuitenkin mahdollista ennakoida, ja niiden seuraamiseen on olemassa järjestelmä. Jälkihoidon merkitys korostuu ammatissa, jossa käsitellään vaikeimpiakin tunteita.

Etelä-Karjalassa lastensuojelutyötä tekeville Marialle ja Niinalle on tuttua tulla haukutuksi, uhkailluksi, syljetyksi, purruksi, potkituksi ja lyödyksi työpäivän aikana. Lastensuojelun työntekijöiden turvallisuuteen kiinnitetään arjessa huomiota monella tavalla. Yhtenä keinona on esimerkiksi se, että pöydille ei jätetä irtotavaroita. Kun asiakkaan pinna palaa, työntekijä saattaa saada osansa.



Lapsen paha olo purkautuu joinain kertoina väkivaltana, koska lastensuojelun asiakkaat kantavat usein vakavia traumoja, mikä vaikeuttaa tunteiden ja käytöksen hallintaa. Esimerkiksi Maria on joutunut lääkäriin kesken työvuoron, koska väkivaltaisesti käyttäytynyt asiakas aiheutti hänelle osuman päähän.

— Ei taida olla sellaista väkivallan muotoa, jota en olisi nähnyt tai kuullut, sanoo Maria, joka tekee lastensuojelutyötä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote).



Työntekijöiden nimet ovat muutettu heidän itsensä ja asiakkaiden yksityisyyden suojelemisen vuoksi.