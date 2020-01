Lappeenrantalainen Marjo Kurhinen pukeutuu uudestaan hääpukuunsa ja istuu illalliselle morsiusneitonsa kanssa — Keskiviikkona vietetään Suomessa ideoitua Käytä hääpukuasi -päivää

Kun lappeenrantalainen Marjo Kurhinen reilut kuusi vuotta sitten valitsi hääpukua, hän päätyi iltapukuun, jota voisi käyttää muulloinkin kuin papin edessä kerran elämässä.

Hääpäivän jälkeen Kurhinen ei kuitenkaan ole hääpukuunsa pukenut, mutta keskiviikkona vaate pääsee Kurhisen illallisasuksi. Tammikuun 15. päivänä vietetään Käytä hääpukuasi-päivää kahdeksatta kertaa Suomessa.

Kurhinen viettää hääpukupäivää ensimmäistä kertaa. Hänet innosti mukaan työkaveri, joka sattuu tuntemaan hääpukupäivän ideoineen Emilia Heinosen.

— Vietän hääpukupäivää ihan ex tempore, koska se kuulostaa hauskalta. Työyhteisössämme on kovin vähän hääpukuja, joten päätin sitten pukeutua omaani, kosmetologina ja aromaterapeuttina työskentelevä Kurhinen sanoo.

Kurhinen sonnustautuu hääpukuunsa toisessa kodissaan Satakunnassa, jossa hän on työmatkalla h-hetkellä. Kurhisen seuraan hääpukuillalliselle istuu morsiusneitona toiminut ystävä.

— Hän auttoi puvun pukemisessa hääpäivänä ja tekee niin myös nyt. Miehen kanssa olen sitten puhelimella yhteydessä, Kurhinen kertoo.

Ensimmäistä kertaa Käytä hääpukuasi -päivään osallistuva Marjo Kurhinen sovitteli hääpukuaan työpaikallaan lappeenrantalaisessa kauneushoitolassa viime torstaina.

Hääpuvun valitseminen ei aikoinaan ollut Kurhiselle mikään helppo tehtävä.

Kurhinen sanoi ”tahdon” enimmäistä kertaa elämässään, mutta ei halunnut pukeutua valkoiseen, koska meni naimisiin aikuisiällä ja lapset oli tehty edellisessä suhteessa.

— Alun perin hääpuvun valitseminen oli ihan hirmu hankalaa, en missään nimessä halunnut valkoista hääpukua. Olin jo tilannut kaiken maailman katalogeja maailman ääristä puvun löytämiseksi, mutta sitten puku tuli vastaan omilla nurkilla Lappeenrannan Halosella.

Kurhinen pukeutui hääpäivänään kameleonttiväriseen iltapukuun, jonka väritys vaihteli vihreän ja tumman pinkin välillä valosta riippuen. Paikallinen ompelija viimeisteli puvun hänelle, ja hääpäivänään Kurhinen sujautti jalkaansa puvun punaiseen sävyyn sopivat matalakorkoiset kengät ja sonnustautui kaula- ja korvakoruihin, jotka sopivat yhteen puvun yläosan kirkkaiden strassikoristeiden kanssa.

— Puku oli loistava valinta. Tanssiminenkin sen kanssa sujui mainiosti.

Kurhinen tanssi häitään Porissa Villa Grankulla -nimisen huvilan puutarhassa 13. heinäkuuta vuonna 2013. Paikalla oli noin 40 lähipiiriin kuuluvaa ihmistä. Kurhisen mukaan ulkoilmahäät poikkesivat hieman perinteisestä juhlasta, vaikka pari kristillisen vihkimisen saikin. Eikä täysin ilman valkoista häistä silti päästy.

— Miehelläni oli valkoinen puku.

Käytä hääpukuasi -päivän keksinyt Emilia Heinonen asuu maalla ja viettää usein teemapäivän hääpuvussaan arkisissa merkeissä.

Käytä hääpukuasi päivän takana on lahtelainen Emilia Heinonen.

Teemapäivän idean siemen kylvettiin sivulauseessa Heinosen keskustellessa siskonsa kanssa joulukuussa 2012. Muutamaa viikkoa myöhemmin Heinonen oli perustanut viralliseksi kutsumansa Käytä hääpukuasi -päivän ja vietti sitä ensimmäistä kertaa tammikuussa 2013.

— Hääpukupäivää ei ollut olemassa. Briteistä löytyi joitakin hyväntekeväisyystempauksia hääpukuun liittyen, mutta ei varsinaista teemapäivää, Heinonen kertoo.

Hääpukupäivän Heinonen halusi perustaa siksi, että Suomen talven keskellä olisi hauska teemapäivä ja että kalliit hääpuvut pääsisivät useammin käyttöön.

— Tässä ei ole kyse niinkään prinsessaominaisuudesta vaan siitä, että Suomessa on aika vähän pukeutumiseen liittyviä teemapäiviä. Ja jos joku haluaa, niin kalliin puvun hankkimista voi perustella puolisolle sillä, että sitä pääsee käyttämään enemmänkin kuin kerran elämässä teemapäivän ansiosta, Heinonen sanoo.

Heinosen mukaan Käytä hääpukuasi -päivä on saanut hyvän vastaanoton ihmisiltä.

— Varauduin paljon pahempaan negatiivisen palautteen määrään.

Heinonen on elänyt niin kuin opettaa eli hän on itse pukeutunut omaan valkoiseen, kahdeksan kerrosta ja pitkän laahuksen omaavaan hääpukuunsa lähes joka vuosi.

— Teen etätöitä kotona, joten olen joskus pitänyt pukua päällä koko päivänkin. Joskus olen teemapäivänä ollut palaverissa Helsingissä, joten silloin olen käyttänyt pelkkiä ruskeita, nyörillisiä hääkenkiäni. Hääalusvaatteitakin voi käyttää helposti niin, että ne eivät häiritse ketään.

Tänä vuonna Heinonen aikoo jälleen käyttää koko pukua.

— Joko menen vasta lapsen saaneen siskoni luo kokeilemaan mahtuuko puku hänelle. Toinen vaihtoehto on, että köllähdän karkkipussin tai viinilasin kanssa sohvalle, koska vaihdoin vastikään työpaikkaa ja meno on ollut hektistä. Joka tapauksessa tarkoitus on ottaa rennosti.