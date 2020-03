Lappeenrannan koulujen toiminta jatkuu alkaneella viikolla entiseen tapaan. Kaupungin opetustoimi on seurannut valtakunnallista tilannetta sekä konsultoinut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) asiantuntijoita eikä tarvetta etäopetukseen siirtymiseen ole todettu.

– Opetus voi jatkua nykymuodossaan, opetustoimenjohtaja Mari Routti totesi sunnuntai-iltana Etelä-Saimaalle.

Opetustoimi kertoi perheille ratkaisusta sunnuntai-iltana lähetyssä Wilma-viestissä.

Perjantaina annetut ohjeet koulukirjojen ja muiden tarvikkeiden mukana kuljettamisesta ovat edelleen voimassa.

Imatralla koululaiset ja heidän vanhempansa saivat sunnuntai-iltana viestin, jossa suositeltiin, että kaikki lapset ja nuoret, jotka voivat, jäisivät kotiin opiskelemaan maanantaista 16.3. lähtien. Opettajat jakavat koulutehtäviä Wilman välityksellä.

Jokaisen oppilaan huoltajaa pyydettiin ilmoittamaan Wilman välityksellä oppilaan luokanvalvojalle tai -opettajalle, jääkö oppilas kotiin vai tuleeko kouluun.

Emme olisi ehtineet saada karanteenitiloja valmiiksi vaaditulla tavalla. — Veikko Niemi

Myös koulukyydit pyydetttiin peruuttamaan siinä tapauksessa, että oppilas jää kotiin.

Kouvolassa lukiot sen sijaan siirtyvät etäopetukseen maanantaina 16.3. Lähiopetus on keskeytetty 1. huhtikuuta asti. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti. Keskiviikkona on matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän vuoro, torstaina psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia ja perjantaina on vieraan kielen pitkän oppimäärän koe.

– Haluamme varmistaa, että lukiot kykenevät kaikissa olosuhteissa hoitamaan ensi viikolle keskitetyt ylioppilaskirjoitukset. Ehkäisemme näin koronaviruksen leviämistä erityisesti kirjoittajien keskuuteen rajaamalla lukioissa olevan opiskelijajoukon vain kirjoituksiin osallistuviin, Kouvolan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Opettajat huolehtivat etäopetuksen ohjeistusten antamisesta omien opetusryhmiensä opiskelijoille.

Kaupunki suosittelee nuoria välttämään etäopetusaikana fyysisiä kokoontumisia ja sosiaalisia kontakteja sekä käyttämään yhteydenpitoon sosiaalista mediaa.

