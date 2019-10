Lappeenrannan kaupunki ottaa kovat keinot käyttöön: luvattomasta lumikasasta rapsahtaa rahallinen sanktio

Lappeenrannan kaupunki alkaa jakaa sanktioita lumen läjittämisestä kaupungin alueille. Kaupunki on päättänyt ottaa kovat keinot käyttöön, sillä viime talven lumikaaos sai kaupunkilaiset kolaamaan lumensa oman tontin ulkopuolelle.



Lumi pitää kolata sille tontille, johon se sataa tai kuljettaa lumenkaatopaikalle, muistuttaa kunnossapitopäällikkö Topi Kangas Lappeenrannan kaupungilta. Lumen läjittäminen kaupungin alueelle on kielletty.

— Lumesta aiheutui kaikenlaista harmia viime talvena, kun lumikasoja ilmestyi tasaisesti etenkin keskustan alueelle. Väärin läjitetty lumi kavensi ajoratoja, tukki parkkipaikkoja ja bussipysäkkejä sekä aiheutti näköesteitä kevyen liikenteen väylille, Kangas kertoo.



Viime talven lumikaaos aiheutti eniten ongelmia keskustan pienissä kerrostalopihoissa ja niiden tuntumassa. Kankaan mukaan lumien läjityksen valvonta on viime vuosina ollut heikkoa, ja väärissä paikoissa olevia lumikasoja on katsottu läpi sormien.

Luvattomasta lumikasasta peritään 165 euron suuruinen käsittelymaksu — ja jokaiselta seuraavalta viikolta 110 euroa lisää

Lumien luvattoman läjittämisen valvonta on nyt Lappeenrannan kaupungin kunnossapitoyksikön vastuulla.

— Valvonta on melko laajaa. Kaupungilla ajelevat tiemestarit ilmoittavat katuisännöitsijälle paikkoja, joihin lumikasoja alkaa kertyä.



Lumien luvattomasta läjityksestä rapsahtaa rahallinen sanktio, ja lisäksi kaupunki velvoittaa korjaamaan lumikasan pois. Luvattomasta lumikasasta peritään 165 euron suuruinen käsittelymaksu. Mikäli lumikasaa ei korjata heti pois, kaupunki rokottaa kasasta 110 euroa jokaista tulevaa viikkoa kohden. Taksoitus perustuu katualueen luvanvaraiseen käyttöön.

Kangas muistuttaa, että jos lumet eivät mahdu omalle tontille, ne pitää siirtää kaupungin lumenkaatopaikoille. Lappeenrannan kaupungin lumenkaatopaikat sijaitsevat Vanhan Viipurintien varressa ja Joutsenossa Karjalaisenkylässä.

— Luulen, että ihmiset kyllä tuntevat lumenkaatopaikat, mutta enemmän laiskuus on syynä siihen, ettei lumia kuljeteta sinne, mihin ne kuuluvat, Kangas sanoo.