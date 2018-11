Kulttuurihistoriaa huokuva Skinnarilan hovi on myytävänä paikan arvon sisäistävälle ostajalle

Lappeenrannan arvorakennuksiin kuuluva Skinnarilan hovi on myytävänä. Nimellisenä myyntihintana on yksi euro, mutta käytännössä hovi myydään tarjouskaupalla.

Rakennuksen omistaa Suomen yliopistokiinteistöt. Yhtiön kampuskehityksestä vastaava johtaja Juha Uotila kertoo, että hovin tulevaisuudelle on mietitty erilaisia mahdollisuuksia. Myynti on ollut jo aiemminkin yksi vaihtoehto. Hoville ei ole löytynyt vuokralaista.

— Nyt katsomme, millaisia tarjouksia saamme Skinnarilan hovista. Käymme ostajaehdokkaiden kanssa läpi sitä, millaiseen käyttöön he sen laittaisivat. Haemme sellaista toimintaa, joka istuu kokonaisuuteen kaikkein parhaiten.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tarjoukset

Myyjä pitää huolta siitä, että ostajalla on oltava Skinnarilan hovin kulttuurihistorialliseen henkeen soveltuvat suunnitelmat. Tarjouksia pyydetään marraskuun loppuun saakka. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hovista tehdyt tarjoukset.

Skinnarilan hovin huoneistoala on 301 neliömetriä ja kerrosala 345 neliötä. Kauppaan kuuluu myös erillinen majoitusrakennus. Hoville lohkotaan 1,2 hehtaarin kokoinen tontti.

Peruskorjauksen tarpeessa

Aiemmin Skinnarilan hovi oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustuskäytössä ja pienten tapahtumien pitopaikkana, mutta yliopisto luopui hovista ja irtisanoi vuokrasopimuksen. Hovi on ollut reilun vuoden tyhjillään. Päärakennus on peruskorjauksen tarpeessa.

Haemme sellaista toimintaa, joka istuu kokonaisuuteen kaikkein parhaiten. — Juha Uotila

Samaan aikaan ovat myynnissä myös yliopiston edustuskäytössä aiemmin olleet kaksi rantasaunaa, jotka ovat erillisellä tontilla. Hovi ja saunat voidaan myydä yhdessä tai erikseen.

Skinnarin hovi tuli myyntiin viime viikolla. Se on myynnissä Etelä-Karjalan OP-kiinteistökeskuksessa. Kiinteistönvälittäjä Ari Punnosen mukaan kohteesta on tullut yksittäisiä kyselyjä.

Kai Skyttä Skinnarilan hovi on kaunis, vanha ja peruskorjausta tarvitseva huvila yliopiston takana Skinnarilanniemessä. 1920-luvulta alkaen Skinnarilan hovista tuli musiikkielämän vaikuttajien kohtaamispaikka.

Ympäristö säilytettävä, muutokset paikan ominaispiirteiden mukaan

Vireillä olevassa Skinnarilan kampuksen kaavassa Skinnarilan hovi määritellään toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään.

Alueelle saa sijoittaa toimisto-, majoitus- ja palvelutiloja sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja. Alue on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kaavatekstin mukaan uudet rakennukset on rakennettava siten, että ne muodon, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä. Piha-alueille on laadittava erillinen puistosuunnitelma. Aluetta koskevista toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Skinnarilan hovi

Pietarissa asunut hopeaseppä Pekka Silventoinen ihastui Skinnarilan luonnon kauneuteen ja osti sieltä sadan hehtaarin tilan rakennuksineen vuonna 1895.

Rakennukset paloivat, mutta tilalle valmistui uusi, Skinnarilan hovina tunnettu huvila vuonna 1904.

Pekka Silventoisen tytär, laulaja Alma Silventoinen meni naimisiin säveltäjä Toivo Kuulan kanssa vuonna 1914. Kuula kuoli väkivaltaisesti Viipurissa keväällä 1918.

Hovin kulttuurihistoriallinen kultakausi alkoi 1920-luvulla. Silloin huvilalla kävivät kesänvietossa paitsi Pekka Silventoisen lapset perheineen myös heidän taiteilijaystävänsä. Hovi oli talvisotaan asti Suomen musiikkielämän vaikuttajien kohtauspaikka.

Skinnarilan hovi oli Silventoisen perheen kesäpaikka vuoteen 1963 saakka, jolloin se siirtyi Lappeen kunnan ja myöhemmin Lappeenrannan kaupungin omistukseen.

Rakennus kunnostettiin vuonna 1978. Siitä tuli Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustustila ja kulttuuritapahtumien pitopaikka.