Seven Burgerin entisiin tiloihin Koskentorin liikekeskukseen avautuu uusi bistro. Tori -niminen baari ja bistro aloittaa toimintansa näillä näkymin ennen vappua.

Uuden ravintolan takana ovat sisarukset Hanne Lipo ja Pasi Partanen. He ryhtyvät myös pyörittämään Koskenpartaan kesäterassia, jolle Imatran Kaupunkikeskusta (Imitsi) -yhdistys etsi toimijaa.

Uusi terassi on nimeltään Keidas.

— Uudet paikat työllistävät kesän ajaksi noin kymmenen ihmistä, kertoo Partanen.

Uuden bistron määrä avautua ennen vappua

Uusi bistro on parhaillaan remontissa.

— Keittiö on jo valmiina ja sali pyritään saamaan valmiiksi seuraavan parin viikon aikana. Mikäli aikataulut pitävät, avaamme ennen vappua, kertoo Partanen.

Sisälle ravintolaan tulee 60 asiakaspaikkaa ja ulos 50-paikkainen terassi.

— Sisätiloista tehdään tarkoituksella tiiviit. Sillä haetaan tunnelmallisuutta.

Partanen ja Lipo ehtivät etsiä sopivaa liiketilaa bistrolle tai ruokaravintolalle Imatralta jo pidemmän aikaa. Kun Koskentorin liikekeskuksesta vapautui sopivan kokoinen paikka, he ryhtyivät toimeen.

— Paikka on ollut haastava, mutta sijainti on erinomainen torin äärellä Imatrankosken keskustassa.

Lipon ja Partasen ajatus on tehdä paikasta helposti lähestyttävä. Paikan ruokaa he luonnehtivat streetfood-tyyliseksi. Ruoan lisäksi listalla on kahvilatuotteita sekä juomia.

— Simppeliä ruokaa. Ruokalistaa vaihdetaan useasti vuoden aikana.

Keidas-terassi avautuu vapun tienoilla

Myös Keidas-terassin valmistelut ovat käynnissä.

— Tavoitteemme on avata terassi jo vappuna, mutta viimeistään kuitenkin toukokuun alkupuolella. Uusi Keidas piristää katukuvaa palmuineen.

Partasen ja Lipon yhtiöillä on ennestään runsaasti ravintolatoimintaa. Vuoksenniskalla toimii Kenguru-baari. Siellä on tehty ja tehdään edelleen remonttia.

Puumalassa Partanen ja Lipo pyörittävät ravintola Satamaa, Hovi bar & food:ia sekä Koskenselän lomakylää. Yksi heidän yhtiöistään järjestää Siltakemmakat-tapahtuman joka elokuu Puumalan satamassa.

Lipon ja Partasen yhtiöt työllistävät Puumalassa ja Imatralla kesäkautena yhteensä yli 50 työntekijää.