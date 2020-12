Kehittämispäällikkö Anu Talka on Etelä-Karjalan vuoden ekonomi

Etelä-Karjalan ekonomien hallituksen valinta vuoden 2020 Etelä-Karjalan ekonomiksi on Anu Talka, joka työskentelee kehityspäällikkönä Etelä-Karjalan liitossa.

Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunutta Talkaa kuvaillaan aktiiviseksi ekonomivaikuttajaksi ja Etelä-Karjalan edustajaksi.

Talkalla on kaksi akateemista loppututkintoa. Hän on suorittanut ensimmäisen tutkintonsa Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan Suomen historia. Talka on Etelä-Karjalan historian tutkija.

Anu Talkalla on myös luottamustoimia. Hän on Marttaliiton varapuheenjohtaja sekä Naisjärjestöjen keskusliiton ja Veiterän hallitusten jäsen.

Etelä-Karjalan vuoden ekonomin kunniakirja luovutettiin Anu Talkalle viime viikon keskiviikkona.