Joutseno on jälleen listattu maailman tieteelliselle kartalle. Sieltä on löytynyt ensimmäinen taiganärviäinen, kovakuoriainen, jolla on pituutta vain hieman toista milliä.

Tutkija Tom Clayhills Varsinais-Suomesta Paraisilta kertoo, että kovan luokan kuoriaislöydön on vahvistanut saksalainen kollega Wolfgang H. Rücker. Hän on eturivin asiantuntija, kun kyse on maapallon närviäisistä.

Taiganärviäisiä saattaa esiintyä muuallakin, mutta niistä ensimmäinen lensi Clayhillsin ikkunaloukkoon Joutsenon Varsakalliossa kesällä 2014.

Löytöpaikka on tutkijan mielestä ihanteellinen lämpimien ympäristöjen kovakuoriaisille.

Ensimmäinen uros piti lämpimässä maastossa kotinaan osin lahonnutta haapaa, ja naaraspuolinen taiganärviäinen asusti kelottuneessa haavassa. Naaras löytyi viime kesänä.

Saksalaisprofessori antoi tieteellisen vahvistuksen löydölle vasta pari kuukautta sitten.

Selitys viiveelle on yksinkertainen: Tutkijalla on pakastimessaan niin paljon kuoriaisnäytteitä, ettei niitä kaikkia ehdi tai muista kerralla laittaa lajin määritykseen.

Enicmus-suvun pikkuruisin vesa

Taiganärviäinen on Clayhillsin oma nimi tulokkaalle. Nimikin jo kertoo, että kuoriaislaji on oletettavasti lähtenyt aikanaan taivaltamaan Venäjän pohjoiselta havumetsävyöhykkeeltä eli taigalta Suomeen.

Hyönteinen erottui omaksi lajikseen nimenomaan pienenpienen kokonsa ansiosta. Sen voi juuri ja juuri silmällä erottaa.

– Lähempää tarkastelua varten tarvitsee suurennuslasin. Pieneen kokoon kiinnitin heti huomiota itsekin ja lähetin näytteen Saksaan.

Tieteellisessä tutkimuksessa on varmistunut lisäksi, että urosnärviäisen sukuelimet ovat selvästi erilaiset kuin saman Enicmus-suvun muilla edustajilla.

Ötökkä erottui omaksi lajikseen nimenomaan pienenpienen kokonsa ansiosta. — Tom Clayhills

Eroja löytyi myös niskakilvestä ja peitesiivistä.

Clayhills naurahtaa, että taiganärviäinen on tuttavallisempi nimi, joka kelpaa kaikille hyönteisistä keskusteleville.

Virallinen tieteellinen nimi kuuluu löytäjän mukaan annettuna Enicmus clayhillsi. W. Rûcker, 2019.

"Uuden lajin löytäminen on unelma"

Tom Clayhills kuvailee kovakuoriaisten keräilyä ja niiden harrastamista hauskaksi pieneksi maailmaksi.

Kuoriaiset ovat iso ryhmä ja sen takia hankalasti tunnistettavissa, mikä vaatii puurtamista. Tutkija virittelee hyönteisloukkuja yhdessä Jussi Vilenin kanssa.

Aina voi myös löytää jotakin uutta. Suomessa tunnetaan yli 3 800 kuoriaislajia, ja Clayhillsin arvion mukaan noin 200 lajia piilottelee vielä jossakin. Karjalan Kannas on toinen merkittävistä sisääntuloporteista, Ahvenanmaa toinen.

– Uuden lajin löytäminen on unelma. Olen aloittanut tämän alan harrastamisen yli 50 vuotta sitten ja nyt voin sanoa, että se on leppoisa elämäntapa. En silti istu mikroskoopin ääressä joka päivä.

Hän kuvaa, että uusia lajeja on myös helpompi jäljittää kuin perehtyä tarkemmin niiden elintapoihin.

Suomi on pitkä maa ja tarjoaa runsaine järvineen, merenrannikoineen ja tuntureineen monipuoliset elinolot eri kuoriaislajeille.

– Se on harmi, että niin vähän metsiä säilyy luonnontilassa. Lahopuille tulisi hirmuisesti hyönteislajeja.

Clayhills löysi Joutsenosta myös haapamäihiäisen vuonna 2012. Tätä kuoriaista on tavattu laajalti Suomessa, sitä vain ei ollut aikaisemmin tunnistettu omaksi lajikseen.