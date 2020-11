Outlet-kylä Zsarissa shoppaillessa ei tarvitse käyttää kyynärpäätaktiikkaa – Helsinkiläisestä asiakkaasta Arto Virtakarista Zsarin konsepti on hyväntuntuinen: "Sääliksi käy yrittäjiä, kun venäläiset eivät pääse tulemaan"

Vaalimaalla sijaitsevalla outlet-kylä Zsarilla on kovat toiveet joulunajalle, vaikka venäläinen ostosmatkailu on tauolla. Ensi viikolla viikonloppuna avataan uusi liike, urheiluvaatteisiin keskittyvä Best Brands Sport. Moni asiakas käy samalla reissulla outlet-kylän lisäksi myös uudessa Scandinavian Shopping Centerissä.

Outlet-kylä Zsarissa soivat joululaulut ja aukiolla kimmeltää 13-metrinen joulukuusi kiiltävine koristeineen. Käsidesiä on saatavilla heti sisäänkäynneillä. Marraskuisena torstai-iltapäivänä parkkipaikalla on paljon tilaa.

Helsinkiläinen Arto Virtakari perheineen on käymässä Zsarissa toista kertaa. Ensimmäistä kertaa he kävivät Zsarissa avajaisvuonna 2018. Nyt liikkeitä on Zsarissa paljon enemmän kuin viime reissulla juuri avaamisen jälkeen. Moottoritietä pitkin oli helppo tulla paikalle Helsingistä.

– Tämä on hyväntuntuinen konsepti. Sääliksi käy yrittäjiä, kun venäläiset eivät pääse tulemaan, kertoo Virtakari.

Korona-aika vaikuttaa kaikkeen.

– Tänä vuonna melkein mikä tahansa bisnes on ollut huonolla hapella, sanoo Virtakari.

Hän uskoo kuitenkin, että moni tulee Zsariin jouluostoksille vielä lähempänä joulua.

Virtakarin perhe kävi heti shoppailureissun alkuun syömässä Zsarin Classic American Dinerissa. Ruokahetki oli hyvin rauhallinen.

– Ei ollut ketään muita syömässä, kun käytiin.

Nyt Virtakari katselee hetken ostoskadun maisemia itsekseen, kun muut perheenjäsenet tutustuvat liikkeiden valikoimiin.

– Olen kamelin hommissa ja autokuskina. Naisväki hoitaa shoppailun.

Virtakarin perheelle tuli yllätyksenä, että ihan Zsarin vieressä on pari viikkoa sitten avattu Scandinavian Shopping Center. He aikovat käydä myös siellä.

Raimo Eerola Zsarin myyntipäällikkö Uula Aurenin mukaan koronatilanteen kannalta Zsarille on eduksi se, että outlet-kylä on niin avara.

Koronatilanne vaikuttaa joulusesonkiin

Lähes kaikki outlet-kylä Zsarin liikkeet noudattavat tällä hetkellä tavallisia aukioloaikoja eli ovat auki maanantaista sunnuntaihin kello 10–18. Saman aikataulun mukaisesti toimivat myös ravintolat, paitsi Espresso House aukeaa hieman aikaisemmin.

– Tilanne on myyntien puolesta Zsarin kahvilassamme ollut haastava, koska vieraita ei yksinkertaisesti ole liikkeellä kauppakeskuksessa. Tilanne ei poikkeusolojen alun jälkeen ole palautunut toivotulle tasolle ja kannamme huolta tulevasta, kertoo Espresso Housen aluepäällikkö Terhi Nekkula.

Outlet-kylä Zsarin väliaikaisen johtajan Petteri Terhon mukaan joulusesongin odottamisen tunnelmat vaihtelevat koronatilanteen mukaan.

– Kymenlaakson alueella koronavirustilanne paheni ja ajattelin, että mitähän joulusta tulee, sanoo Terho.

Sittemmin uutisoitiin, että rokotteen kehittäminen on edennyt. Koronatilanteen vaihtelevuuden vuoksi Terhon mukaan onkin vaikea sanoa, millaiseksi Zsarin joulunaika lopulta muotoutuu.

– Sillä on iso vaikutus, mitä rajalle tapahtuu. Toki kovat toiveet meillä on, joulunajan panostuksia tehdään paljon. Hirveän hyvää joulua toivotaan, mutta kyllähän tässä on mustia pilviä sen yläpuolella, ei siitä mihinkään pääse, kertoo Terho.

Zsarin myyntipäällikkö Uula Aurenin mukaan viime vuonna suurin osa Zsarin asiakkaista oli suomalaisia. Eniten asiakkaita käy viikonloppuisin.

– Viikolla saa shoppailla rauhassa, ei tarvitse käyttää kyynärpäätaktiikkaa, sanoo Auren.

Koronatilanteessa Zsarille on eduksi se, että outlet-kylä on niin avara.

– On etu, että ollaan ulkona, kun siirrytään liikkeestä toiseen, kertoo Auren.

Raimo Eerola Uusi urheiluvaateliike Best Brands Sport avautuu Eccon liikkeen viereen ensi viikolla viikonloppuna. Torstaina otetussa kuvassa liikkeen julkisivu ei ollut vielä valmis.

Uusi liike avataan ensi viikolla

Ensi viikolla viikonloppuna Zsarissa avataan uusi liike, urheiluvaatteisiin keskittyvä Best Brands Sport.

– Pääasiassa siellä on tällaisen Under Armour -brändin tuotteita, joita ei ole ennen ollut Suomesta saatavilla, kertoo Terho.

Parinsadan neliön kokoiseen myymälään tulee tarjolle myös muita urheilumerkkejä, esimerkiksi Columbia, Sorrel ja O’Neill.

Terho odottaa innolla uuden liikkeen avautumista.

– Olen iloinen, että on yrittäjiä, jotka haluavat uskoa paikkaan ja meidän konseptiimme, ja avaavat tällaisena aikana uusia liikkeitä. Se on kyllä tosi hieno asia, sanoo Terho.

Zsarilla ja Scandinavian Shopping Centerillä on yhteistyötä

Zsarissa toimii yhteensä kolmisenkymmentä liikettä. Joulun aikana Zsariin on perinteisesti tullut aina pop up -liikkeitä. Niitä on tulossa tänäkin vuonna.

Terhosta on hienoa myös se, että Sergei Ananiev avasi viereen Rajamarketin ja Scandinavian Shopping Centerin. Monenlaista yhteistyötä on työn alla niin markkinoinnin kuin käytännön järjestelyjen suhteen.

– Katsomme yhteistä mainostamista, yhteisiä kiinteistönhuoltoon liittyviä asioita ja yhteistä vartiointia. Nyt kun meillä on kaksi isompaa toimijaa siinä, pystymme yhdessä toimimaan ja järkeistämään, kertoo Terho.

Moni asiakas käy samalla reissulla Scandinavian Shopping Centerissä ja outlet-kylässä.

– Mehän emme kilpaile toistemme kanssa ollenkaan, heillä on erityyppistä tarjontaa kuin meillä. Kun ihmiset tulevat tänne, on sitten aina helppo mennä tien toiselle puolelle katsomaan kumpaakin, sanoo Terho.

– Vaalimaan alue kehittyy koko ajan ja täällä on mielenkiintoista uutta nähtävää, hän jatkaa.

Raimo Eerola Zsar on virittäytynyt jo joulutunnelmaan.

Myynti kiihtyy joulua kohti

Zsarille joulusesonki on aikaisempinakin vuosina ollut merkittävää aikaa myynnin kannalta.

– Joulu on aina hyvä ja meillä tavallaan joulu jatkuu silloin, kun tulee venäläisten uuden vuoden juhlat. Siinä on tavallaan toinen joulu heti perään, kertoo Terho.

Tänä vuonna Terhon mukaan tammikuu ja helmikuu olivat oikein hyviä myyntikuukausia ja sen jälkeen tulikin koronatilanne.

– Loka–marraskuu on kauppakeskuksissa aika hiljaista aikaa. Nyt sitten Black Friday on Suomessakin jo muuttanut sitä, sanoo Terho.

Black Friday on Yhdysvalloista kotoisin oleva shoppailupäivä, jota vietetään kiitospäivän jälkeisenä päivänä eli marraskuun neljännen torstain jälkeisen perjantaina. Tänä vuonna tuo päivä on 27.11. Black Friday on ollut osa suomalaista ostoskulttuuria jo muutaman vuoden ajan.

Suomalaisessa ostoskulttuurissa on muitakin tulokkaita, kuten esimerksi kiinalaislähtöinen Singles' Day, jota vietettiin tällä viikolla 11.11. Singles' Day näkyi myös Zsarissa muun muassa erikoistarjouksin.

– Joulua kohti on ollut kiihtyvää. Meille ovat aina olleet tärkeitä kotimaiset asiakkaat ja venäläiset joulut. Nyt riippuu tietenkin rajasta, pääsevätkö venäläiset ostamaan. Sen sitten aika näyttää, kertoo Terho.

Luonnollisesti ihmisten liikkuvuuteen vaikuttaa Terhon mukaan terveystilanne.

– Senhän mukaan me kaikki elämme, se on kaikkein tärkein asia, sanoo Terho.

Raimo Eerola Kotkalainen Terhi Rokkanen tuli pitkästä aikaa kiertelemään Zsarin liikkeisiin.

Iltapukujakin on ihailtu

Kotkalainen Terhi Rokkanen muistaa, millaisen vaikutuksen Zsar teki avajaisvuotenaan.

– Ensimmäistä kertaa, kun kävin Zsarissa, oli kuin ulkomailla olisi käynyt, kertoo Rokkanen.

Korona-aikana hän ei ole käynyt Zsarissa kertaakaan. Nyt hän mökkeilee Virolahdella ja tuli samalla pitkästä aikaa kiertelemään Zsariin.

– Tiedän, että Virolahdelta moni kävi ennen Kotkassa ja Kouvolassa ostoksilla. Nykyään käydään myös Zsarissa. Etenkin kenkäostokset ovat vetäneet, sanoo Rokkanen.

Tällä kertaa hän kävi myös tien toisella puolella Rajamarketissa Scandinavian Shopping Centerissä. Zsarin reissuilla on aina nähtävää.

– Iltapukujakin on käyty ihailemassa. Ei ole vielä tullut kutsua itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Saahan niitä katsella, kertoo Rokkanen.

Useimmiten Rokkanen ostaa Zsarista Lindtin suklaata.

Raimo Eerola Marraskuisena torstai-iltapäivänä Zsarissa oli väljää.

Virolahden kunnanjohtaja uskoo asiakasmäärien lisääntyvän Vaalimaalla

Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli iloitsee siitä, että Zsariin avautuu uusi liike.

– On hyvä, että asiat kehittyvät siellä myönteiseen suuntaan. On tosi positiivinen uutinen, että tulee uusia kauppoja, sanoo Pulli.

Pullin mukaan Virolahdella tiedostetaan, että rajaliikenteen kiinniolo on hankala asia monille yrityksille.

– Niin varmasti myös Zsarille. Olen ymmärtänyt, että yksi tärkeimmistä asiakassegmenteistä on ne venäläiset ostosmatkailijat, kertoo Pulli.

Scandinavian Shopping Centerin avautuminen monipuolisti tarjontaa ja toi lisää palveluja Vaalimaan ostosmatkailualueelle.

– Saadaan sitä päivittäistä asiointia myös, kun siellä on ruokakauppa ja Alko. Varmasti asiakasmäärät lisääntyvät Vaalimaalla jo kotimaisinkin voimin, sanoo Pulli.

Scandinavian Shopping Center ja outlet-kylä Zsar muodostavat Pullin mukaan toisiaan täydentävän kokonaisuuden, joka on vetovoimainen.

– Olemme todella tyytyväisiä, että Sergei Ananiev on näin hankalissa olosuhteissa vienyt tämän hankkeen maaliin, kertoo Pulli.

Pullin mukaan Virolahti on kuntana todella tyytyväinen Vaalimaan kehityksen suuntaan.

– Kunnan panos on siinä ainoastaan mahdollistaja. Nämä yrittäjät, ketkä sinne liikkeitä pystyttävät ja ostoskeskuksia, hehän sen varsinaisen työn tekevät. Olemme tosi kiitollisia siitä, että he ovat valinneet kauppapaikakseen nimenomaan Vaalimaan ostosmatkailualueen, sanoo Pulli.

Vuokrajärjestelyt turvaavat työpaikkojen säilymistä

Aiemmin uutisoitiin, että huhtikuussa Zsar haki Virolahden kunnalta helpotusta maavuokriin ja kertoi yhtiön olevan akuutissa kassakriisissä. Virolahden kunta vapautti Zsarin kuluvan vuoden osalta maavuokran maksusta. Maavuokra on 142 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi ensi vuoden maavuokrien maksaminen siirrettiin vuoden 2021 loppuun.

– Vuokrajärjestelyillä halutaan turvata se, että työpaikat säilyvät ja että Vaalimaa selviää hankalassa korona-ajassa, kertoo Pulli.

Vuokrajärjestelyt olivat Pullin mukaan kohtalaisen iso tuki, mutta hän kokee tämän olleen oikea ratkaisu päättäjiltä.

– Olemme ymmärtäneet korona-ajan todella ison vaikutuksen, kun toiminta on raja-aseman vierellä ja kun venäläiset ostosmatkailijat ovat keskeinen asiakasryhmä, sanoo Pulli.