Lappeenrantalainen Anni Rikkonen on saanut lapsiperheensä syysloma-asiat tyydyttävään järjestykseen. Avuksi on tarvittu Helsingissä asuvia lasten isovanhempia, jotka ovat vielä työelämässä.

— Sain töistä vapaata loppuviikoksi, mutta isovanhemmat tulivat Lappeenrantaan ja ovat lasten kanssa alkuviikon.

Kolmen sukupolven seurue oli sunnuntaina liikkeellä kaupungilla. Aamupäivä kului rattoisasti Linnoituksessa, minkä jälkeen he he tulivat Isoon-Kristiinaan ja etsivät ruokapaikkaa. Perheen arki on liikunnallista, sillä he liikkuvat kävellen ja pyöräillen.

Syyslomalla liikuntaa kotoa käsin

Anni Rikkonen pitää hyvänä sitä, että kaupunki on järjestänyt ohjelmaa syyslomaviikon ajaksi. Rikkonen on saanut tietää kaupungin järjestämistä tapahtumista koulujen tietojärjestelmän Wilman kautta.

Seitsenvuotias Onni Koikkalainen on kiinnostunut uimisesta, ja kaupungin järjestämään vesipeuhupäivään on tarkoitus osallistua. 11-vuotias Eemeli Koikkalainen ja yhdeksänvuotias Iida Koikkalainen puolestaan haluavat tehdä kaikkea mahdollista.

Rikkonen pitää tärkeänä, että ohjelmoidun tekemisen lisäksi lapsilla on myös vapaa-aikaa.

— Emme lähteneet Helsinkiin, sillä lapset halusivat olla syyslomana kotona. Ei mene aikaa matkustamiseen. Meillä ei ole tarkkaan suunniteltua ohjelmaa. Pysymme Lappeenrannassa ja teemme kaikenlaista.

Minna Mänttäri, Minna Mänttäri Onni Koikkalainen (vas.) on kiinnostunut uimisesta, kun taas Iida ja Eemeli Koikkalainen haluavat syyslomallaan monenlaista tekemistä.

Muutakin tekemistä kuin koko ajan puhelin kädessä

Elokuvissa käyntiä on luvassa, sillä Rikkonen on jo ostanut lippuja. Koulun pihalla voidaan käydä liikkumassa ja leikkimässä, mahdollisesti myös poniajelulla.

— Poutasäällä on helpompi keksiä tekemistä kuin sateella.

Anni Rikkonen pitää tärkeänä, että syyslomaviikon aikana kotona on aikuinen.

— Meillä on neljä lasta, enkä halua jättää heitä itsekseen viikoksi, jotta he tekevät muutakin kuin ovat koko ajan puhelin kädessä.

Minna Mänttäri Iida ja Toivo Mustikaisen kaupunkipyöräily on loppusuoralla. Kotiin on vielä kolme ja puoli kilometriä matkaa, mutta se on alamäkeä.

Kyläilyä, kylpylävierailu ja vapaata aika

Iida Mustikainen oli sunnuntaina kahden poikansa kanssa pyöräretkellä kaupungilla. Reitti kulki vesitornin ja Veteraanipuiston kautta Linnoitukseen, jossa pojat pelasivat Pokemon Go -peliä. Se on kuulemma tullut uudelleen muotiin.

Perheen tytär oli serkun luona yökylässä ja isä kotitöissä.

Iida Mustikainen on saanut järjestettyä syysloman töistä vapaaksi, sillä hän on työpaikallaan ainoa, jolla on alakouluikäisiä lapsia. Lomaviikon ohjelma on suunnilleen selvillä.

— Tapaamme ystäviä ja sukulaisia ja käymme Imatran kylpylässä. Vapaata aikaa jää myös runsaasti.

Toivo Mustikainen kertoo, että suurin osa kavereista on syyslomaviikon aikana Lappeenrannassa, joten heitäkin tulee nähtyä.

Syysloman alkupäivinä sisäliikuntamahdollisuudet ovat tavallista rajallisemmat. Lappeenrannan urheilutalo ja uimahallit ovat JHL:n lakon takia suljettuna maanantaina ja tiistaina.