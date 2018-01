Niinistön valtava ennakkoäänipotti vapautti tunnelman Lappeenrannan vaalivalvojaisissa: ”Kyllä tässä riehakas tunnelma oli, kun prosentit selvisivät” Etelä-Karjalan kampanjavastaavan Jussi Virsusen mukaan Niinistön prosentit kertovat, millainen valtiomies hän on. Juhlat Teerenpelissä tuskin jatkuvat aivan aamuun asti. Kai Skyttä Sauli Niinistöä ja Niinistön onnistunutta kampanjaa juhlitaan tänä iltana Teerenpelissä. Jussi Virsunen (4. vasemmalta) yllättyi yli 64 prosentin ennakkoäänipotista.

Niinistön valtava ennakkoäänipotti vapautti tunnelman Lappeenrannan vaalivalvojaisissa: ”Kyllä tässä riehakas tunnelma oli, kun prosentit selvisivät”

Sauli Niinistön vaalivalvojaisia Lappeenrannassa vietetään Teerenpelissä Kauppakadulla. Etelä-Karjalan kampanjavastaava Jussi Virsunen iloitsee toistaiseksi lasketusta tuloksesta ja vakuuttaa, ettei oman ehdokkaan murskaava johto enää sula.

Virsunen kertoo, että kun ennakkoäänten tulos selvisi iltakahdeksalta, tunnelma vapautui.

— Kyllähän me päätettiin, että saa jo tuuletella. Riehakas tunnelma oli, kun ennakkoäänet saatiin. Sauli Niinistölle paljon onnea, tämä johto ei sula enää.

Niinistön prosentti ennakkoäänissä oli 64,4. Lukeman suuruus yllätti, vaikka sellaista toivottiinkin.

Töitä on tehty kovasti, ja haluan korostaa talkoolaisten aktiivisuutta, sitoutumista ja pyyteetöntä työtä.

— Tietysti sitä salaa toivoi, että jos se on lähempänä 60 kuin 50 prosenttia, niin hyvä. Yllättävän suuri prosentti se oli.

Kampanjaväelle kiitosta

Istuvan ehdokkaan kampanjan eteen on tehty paljon töitä myös Etelä-Karjalassa, ja Virsunen välittää kentälle kiitokset kovasta työstä.

— Upea on fiilis. Töitä on tehty kovasti, ja haluan korostaa talkoolaisten aktiivisuutta, sitoutumista ja pyyteetöntä työtä. Tässä joukkueessa on ollut hienoa olla mukana. Tunnelma kampanjan aikana on ollut koko ajan hyvä kannattajakorttien keräämisen aloittamisesta lähtien, ja lukemat osoittavat, minkälainen valtiomies Niinistö on. Myös Niinistön vierailu täällä onnistui hyvin, ja hän kiitteli henkilökohtaisesti onnistuneita järjestelyjä.

Virsunen kiittelee Niinistön työssä etenkin sitä, miten taitava ulkopolitiikan osaaja hän on.

— Nykyisessä työroolissa hän on sisäistänyt hyvin, mitkä presidentin valtaoikeudet ovat. Niinistöä arvostetaan kansainvälisesti, ja olen tykännyt kampanjan aikana, kun hän on korostanut myös sisäisen turvallisuuden näkökulmia sekä ympäristöasioita. Hän on arvokeskusteluun johdattelija, ja kun häntä haastettiin kampanjan aikana, hän oli linjakas eikä häntä pystytty pudottamaan oikeastaan missään vaiheessa.

Niinistön kovan lukeman lisäksi Virsusen mielestä ääniosuudet ovat olleet melko odotettuja.

— Sellainen halu miellyttää ihmisiä, mitä esimerkiksi Huhtasaari ja Väyrynen tekivät, riitti yhteensä noin 12 prosenttiin tässä kohtaa. Haavisto piti pintansa, mutta Vanhasen heikko prosentti on tietysti pieni yllätys. Hän on hyvä, arvostettu poliitikko, mutta kuitenkin aika lähellä Niinistöä monissa asioissa.

Juhlat Teerenpelissä jatkuvat vielä, mutta tuskin aamuun asti.

— Sunnuntai-iltahan tämä on, mutta varmaan tässä illan mittaan seuraillaan laskennan etenemistä. Tunnelma on oikein mukava. Harvinaista herkkua tämä on, eikä tästä nyt vielä tee mieli lähteä kotiin.