Talvikalastus on harvojen harrastus — Markku Turkkila ja Ossi Holma pitävät kalastuksella yllä kuntoa, mielen virkeyttä ja ajoittain myös naapurustoa tuoreessa kalassa Imatran Immalanjärvelle myydään vuosittain yli tuhat pyydysmerkkiä, mutta järveä pidetään alikalastettuna. Hannu Ojala Ossi Holma ja Markku Turkkila sekä keskiviikon isompi hauki.

Imatralaisten kalakaveruutta on takana viisitoista talvea ja syksyä.

Markku Turkkila kävelee jäälle Rautionrannasta. Etuvasemmalta Myllyksenrannasta selälle päin viistosti samaan suuntaan tarpoo pulkkaa vetävä mies, Ossi Holma.

Kävelylinjat leikkaavat tutulla paikalla. Verkot ovat kilometrin päässä. Siellä vettä on 15 sentin jääkannen alla kuudesta seitsemään metriin.

— Pohja on siinä kohdassa tasainen, Markku Turkkila selvittää Immalanjärven syvyyskäyriä.



Talviverkkojen pitäminen on enää harvojen harmaiden panttereiden harrastus. Immolan osakaskunnan puheenjohtaja Lauri Määttä tietää, että koko järvellä on pyytämässä vain kymmenet verkot.

— Kalaa on, mutta ei kalastajia, Määttä toteaa tilanteesta.

Pilkkijätkin ovat harvassa.

Hannu Ojala Sieltä se nousee eikä ole sotkenut pahemmin verkkoakaan.

— Vielä 1970-luvulla saattoi yhdellä silmäyksellä laskea parikymmentä pilkkijää. Nyt voi olla yksi, Määttä arvioi.

Kaikki tyynni ovat aikuisella iällä. Alle viisikymppisiä ei Määtän mukaan saada jäälle näppejään palelluttamaan.

Turkkilan ja Holman harrastus vahvistaa Määtän puheet.

— Kun aloitettiin tätä hommaa, ensimmäiseksi päästäkseen piti jäälle mennä syksyllä pienellä riskillä. Kalastajia oli niin paljon, Markku Turkkila muistelee.

Talviverkoilla ensimmäinen kokeminen on antanut lähes aina parhaan saaliin. Enää moniin vuosiin ei ole ollut tarvetta kilpailla paalupaikasta.

Viime talvi oli ennätyksellinen

Kirjanpito talvikausien saalimääristä vahvistaa tiedon, että järvessä riittää kalaa.

— Viime talvena tuli 97 haukea, 17 siikaa, 14 ahventa ja 10 matikkaa, Markku Turkkila tietää ulkomuistista.

Talvi oli miesten yhteisen harrastuksen aikana kaikkien aikojen paras. Tänä talvena jäälle päästiin huomattavan myöhään, ja kuudesta verkosta on tullut tähän mennessä vasta kuusi haukea.

— Etukäteen ei pidä mennä lupaamaan kenellekään kalaa. Kalaa ei oteta, sitä saadaan, Ossi Holma painottaa.



Verkot ovat säteittäisesti harallaan kuin Mersun merkki. Yksi kahden verkon jata osoittaa Huhtaseen ja toinen Kymälahteen päin.

Kolmannen linja osoittaa Vuoksenniskaa. Turkkila pitää kolmatta kokemusten perusteella varmimpana. Sieltä nousee parikiloinen hauki. Sitä ennen toisesta verkosta on irroteltu alle kilon painoinen lajitoveri.

Hannu Ojala Hauki hangella odottaa paistinpannua.

Ossi Holma on helpottunut.

— Ei tarvitse työkaverien naureskella, että sellaisia kalamiehiä—jos olisi jäänyt munat pataan.



Immalanjärvelle myydään vuosittain yli tuhat pyydysmerkkiä. Määrä yllättävän suuri, mutta se ei kerro kuin osatotuuden kalastuksen yleisyydestä.

— Mökkiläiset ostavat merkkejä, mutta verkot voivat olla vedessä kerran tai kaksi kesän aikana, Lauri Määttä sanoo.

Järvi on jo pitkään ollut alikalastettu.

Muutamana kevättalvena Päivärannan edustalla on vedetty nuottaa hoitokalastuksena. Määttä sanoo, että samaa yritetään pääsiäisen aikaan myös tänä talvena, jos päästään jäälle.

Markku Turkkila ja Ossi Holma nostavat verkkonsa huhtikuussa.