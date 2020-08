Savitaipalelainen harrastajaelokuvaaja Timo Vainikka on innoissaan, sillä edessä siintävät uuden elokuvan kuvaukset. Vainikan uusin elokuva on nimeltään Prison ja se on jo hänen 19. elokuvansa.

Tällä kertaa kuvaukset aloitetaan vihreällä kankaalla, joko on jo viritetty valmiiksi elokuvatekijän ystävän halliin Taavettiin.

– Fiilikset ovat hyvät ja odottavat. Porukka on taas aivan innoissaan ja kaikkia jo vähän polttelee päästä töihin käsiksi.

Vainikka on tehnyt elokuvia vuodesta 2002 ja tahti on ollut tiivis. Keskimäärin on ilmestynyt elokuva vuodessa, pois lukien viime vuosi, jolloin leffaa ei tehty.

– Prison oli määrä kuvata toukokuussa, mutta tuli nämä kaiken maailman koronat, niin ei otettu riskiä, Vainikka taustoittaa työryhmän intoa.

Ensi kertaa mukana on kansainvälinen tuulahdus

Uudesta elokuvastaan Vainikka ei tahdo vielä liikoja paljastaa. Se tulee olemaan agenttielokuva, jonka tarina kertoo kahdesta salaisesta agentista, joilla on tehtävä Tanskassa. He joutuvat tulemaan Suomeen ja soluttautuvat vankilaan, koska kunnanjohtaja käyttää kunnan rahoja väärin.

– Luvassa on aikamoista menoa ja toimintaa, enempää en vielä voi kertoa.

Vihreän kankaan lisäksi elokuvaa kuvataan Taavetin linnoituksella. Mukana on myös ensimmäistä kertaa Timo Vainikan elokuvauralla ripaus kansainvälistä tuotantoa, kuten hän itse leikkisästi laskettelee.

– Kuvasin viime kesänä materiaalia kohtauksiin, kun olimme kylässä poikani luona Tanskan Aalborgissa. Näyttelijä liitetään niihin kohtauksiin vihreällä taustalla, ei sitä äkkinäisempi huomaa.

Tuttu porukka koossa

Uusien elokuvien suunnittelu alkaa Vainikalla aina kuvauspaikkojen etsinnällä. Kun mieluinen ja mielenkiintoinen paikka löytyy, niin sen jälkeen hän alkaa työstämään miljööseen sopivaa tarinaa.

– Koska näyttelijöinä on tuttu porukka, niin osaan kirjoittaa heille sopivat roolit.

Tuotantotapa on muodostunut käytännön sanelemana. Elokuvia tehdään talkooporukalla, eikä heillä ole lavasteita käytössä.

Timo Vainikan kotialbumi Prison nähtäneen valkokankaalla sekä Imatran Bio Vuoksessa ja Nuijamiehessä. Mikäli Timo Vainikan vanhempia elokuvia haluaa nähdä, se onnistuu tilaamalla suoraan elokuvantekijältä.

Suurin osa Prisonin näyttelijöistä on tuttuja kasvoja Vainikan aiemmista elokuvista. Päärooleissa nähdään tällä kertaa Henri Parkko ja Petri Parkko sekä Jorma Miettinen. Vanhojen konkareiden ohella myös aina uusia innokkaita näyttelijöitä pääsee mukaan. Tällä kertaa sellainen on muun muassa Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkonen.

– Hän suorastaan pyrki mukaan, ainakin kaverit niin haastavat. Ukkonen näyttelee kunnanjohtajaa, ei tosin Luumäen, Vainikka kertoo.

Juuri innokkaat vapaaehtoiset näyttelijät ovat syy jatkaa elokuvien tekoa. Vainikka lupaa tehdä uusia leffoja niin kauan kuin tekijöitä on riittävästi tulossa mukaan.

– Sitten kun muita ei enää kiinnosta, niin rupean jälleen kuvailemaan omiani. Lapin tuntureita on aina mukava kuvata.

Tonnilla leffa purkkiin ja valkokankaalle

Elokuvissaan Timo Vainikka vastaa kaikesta paitsi näyttelemisestä. Hän käsikirjoittaa, ohjaa ja leikkaa. Koska kuvauskalusto on jo olemassa, pysyvät filmien budjetit maltillisina.

– Prisonin budjetti on vähän päälle tuhat euroa. Tällä hetkellä minulla on kolme kameraa käytössä, yhteensä ne ovat maksaneet uuden auton verran eli 15 000 euron paikkeilla.

Suurin kuluerä aiheutuu siitä, kun materiaali käännetään sellaiseen muotoon, että se soveltuu elokuvateattereiden projektoreilla näytettäväksi.

Ensi-iltojen järjestäminen elokuvateatterissa on tärkeä kokemus koko työryhmälle. Prisonin ensi-iltaa on tarkoitus viettää vielä ennen joulua.

– Se on tärkeä hetki. Kaikki näyttelijät myös tähtäävät siihen, että mennään porukalla katsomaan leffa isolta kankaalta kunnon äänentoistolla.

Koska elokuvat ovat lähtökohtaisesti viihdettä ja tarjoavat pakohetken arjesta, hypätään lopuksi haaveiden maailmaan. Vainikka kertoo, että hänen haaveenaan olisi saada elokuvansa näytettäväksi televisiossa.

Jos lottovoitto osuisi kohdalle ja olisi rahaa mällätä elokuvaan niin paljon kuin sielu sietää, niin hän haluaisi tehdä oikeasti kansainvälisen leffan.

– Ottaisin jonkun ulkopuolisen ohjaamaan ja itse tekisin käsiksen. Jos pääosaan saisin kenet tahansa, niin se olisi Matt Damon. Eikös hänellä ole suomalaisia sukujuuriakin.

Timo Vainikan kotialbumi Elokuvan tekemisessä Timo Vainikka nauttii kuvauspäivien lisäksi eniten elokuvan jälkitöistä eli leikkaamisesta ja äänityksestä.