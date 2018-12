Pitkät jonot kiemurtelevat Lappeenrannan urheilutalon palloiluhallissa. Palloiluhalli on muuttunut näyttäväksi juhlatilaksi, ja tummansininen valo tekee kaikesta vähän juhlavampaa.

Käynnissä on lasten itsenäisyysjuhlan ehkä odotetuin osuus eli kättely. Lappeenrannan koulujen nelosluokkalaisia kättelemässä oli muun muassa kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

Ella Urosta, Saana Holopaista ja Liisa Paavolaista kättely jännitti etukäteen.

— Vähän kyllä jännittää, mutta on tämä enemmän kivaa. Kiva, että meillekin on tällainen juhla, sanoo Ella Uronen.

Kolmikko on Kuusimäen koulun neljäsluokkalaisia. He ja kaikki muut Lappeenrannan koulujen neljäsluokkalaiset osallistuivat keskiviikkona Lappeenrannan urheilutalolla järjestettyyn lasten itsenäisyysjuhlaan. Yhteensä paikalle oli kutsuttu noin 840 vierasta.

Paula Humberg Kuusimäen koulun nelosluokkalaiset Liisa Paavolainen (vas.), Saana Holopainen ja Ella Uronen olivat innoissaan juhlasta. Tanssiminen ei ainakaan vielä tässä vaiheessa juhlaa ollut tyttöjen suunnitelmissa.

Tanssiminen osa ohjelmaa

Tanssiminen oli lasten itsenäisyysjuhlassa merkittävässä roolissa. Juhla alkoi yhteisellä tanssituokiolla, jossa tansseina olivat Kikapo, Kehruuvalssi ja Letkajenkka. Ohjelmassa oli myös muun muassa kaupunginjohtajan pitämä juhlapuhe sekä Maamme-laulu laulaminen.

Virallisten osuuksien jälkeen vuorossa lavalle asteli Jayho-bilebändi. Esimerkiksi bändin versio Lady Gagan Bad romance -kappaleesta sai aikaan spontaaneja ilonkiljahduksia ja riemuisaa tanssi osassa juhlavieraita.

Paula Humberg Voisalmen koulun nelosluokkalaiset Vieno Oikkonen (vas.) ja Lilli Hirvonen nauttivat juhlasta. Tässä he ovat ottamassa herkkuja buffet-pöydästä.

Lilli Hirvonen, Vieno Oikkonen ja Noora Valtonen Voisalmen koulusta olivat juhlista innoissaan.

— Tosi kivaa on ollut, he totesivat.

Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton katsominen on heille tuttua televisiosta. Nyt he pääsivät aistimaan tunnelmaa omissa juhlissaan. Itsenäisyyspäivä on heille tärkeä päivä.

— Matkustamme itsenäisyyspäiväksi mummolaan Kemiin, Vieno Oikkonen kertoi omista suunnitelmistaan.