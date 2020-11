Öinen rällääminen Imatran toriparkissa loppuu: Nosto-ovijärjestelmä otetaan käyttöön lähipäivinä, sen jälkeen hallia ryhdytään pitämään öisin kiinni

Tähän asti Koskentorin alla oleva osa parkkihallista on ollut auki kello 6–22, mutta jatkossa nämä aukioloajat koskevat myös taksiaseman ja S-marketin alle jäävää puolta.

Imatrankosken maanalainen pysäköintihalli eli niin sanottu toriparkki suljetaan yölliseltä liikenteeltä. Parkkihallin oville on tulossa nosto-ovijärjestelmä, joka otetaan käyttöön lähipäivien aikana.

Isännöitsijä Mika Käyhty Imatran rakennuttaja Mitralta kertoo, että koko parkkihalli siirtyy noudattamaan samoja aukioloaikoja.

Tähän asti Koskentorin alla oleva osa parkkihallista on ollut auki kello 6–22, mutta jatkossa nämä aukioloajat koskevat myös taksiaseman ja S-marketin alle jäävää puolta. Aukioloaikojen ulkopuolella halliin pääsee vain avaimella.

Joonas Tapaninen Pysäköinti parkkihallissa on jatkossa mahdollista kello 6-22.

Nosto-ovijärjestelmän tulo poistaa pitkäaikaisen riesan. Parkkihalli on jo pitkään ollut yöaikaan levoton, ja etenkin nuoriso on ottanut paikan omakseen. Moottoriajoneuvojen kiihdyttely hallissa on Käyhtyn mukaan aiheuttanut häiriötä lähialueen asukkaille.

– Siltä osalta vauriot, mitä on tullut, eivät ole isoja, mutta mielipahaa ja meteliä on aiheutunut.

Nosto-ovia asennetaan kaikkiaan kolme, yksi apteekin vierestä kulkevalle sisäänajoluiskalle, toinen ulosajoportille ja kolmas Esterinkadun päähän, josta on ollut myös yhteys parkkihalliin.