Neljäs vahvistettu koronatartunta Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa vahvistettiin sunnuntaina neljäs koronavirustartunta.

– Tänään saimme tiedon, että neljäs on todettu. Sairastunut on hyväkuntoinen. Hän on kotihoidossa, eikä ehtinyt altistaa kuin yhden ihmisen, joten siinä mielessä on hyvä tilanne, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveys- ja vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula.

Karhulan mukaan tällä hetkellä kukaan ei ole sairaala- tai tehohoidossa koronaviruksen takia.

Tarkkaa tietoa testattujen määrästä Karhulalla ei ollut, mutta arvioi, että viikon aikana testejä on tehty reilusti yli sata.

– Kaikenkaikkiaan testattujen määrä menee yli kahdensadan, mutta tarkkaa lukua minulla ei ole. Reilusti yli sata testattu viikon aikana ja kaksi niistä oli positiivista.

Edellinen koronavirustartunta varmistui maanantaina.

Neljännestä sairastuneesta uutisoi ensimmäisenä Yle Etelä-Karjala.