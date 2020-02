Savitaipale nostaa venepaikkojensa hintoja kirkonkylässä

Venepaikkojen vuositaksat nousevat Savitaipaleella. Huhtikuusta lähtien Pappilanlahden ja Paimensaaren laituripaikat maksavat 140–180 euroa vuodessa. Maapaikoista peritään 60 ja kylkikiinnityspaikoista 300–450 euroa vuodessa.

Hinnat sisältävät Pappilanlahden aluekeräyspisteen käyttöluvan, juomaveden ottomahdollisuuden Pappilanlahden rantakioskin vesipisteestä sekä autopaikan käyttöoikeuden pysäköintialueella. Veneen talvisäilytyksestä Pappilanlahden pysäköintialueella peritään 70 euron maksu.

Satamahankkeen valmistumisen jälkeen Pappilanlahden 220 laituripaikasta 11 on vierasvenepaikkoja ja 76 maapaikkoja. Paimensaaressa on 20 laituripaikkaa ja 14 maapaikkaa. Tähän saakka maapaikoista on peritty 40 ja laituripaikoista 110 euroa.

Edellisen kerran hinnoittelua tarkistettiin vuonna 2010.