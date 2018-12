Vehkataipaleen martat on paikallisten naisten vireä yhteisö, joka vaalii omia perinteitään ja siirtää niitä seuraavalle sukupolvelle. Marttatoiminta on muodikasta ekologisten ja kestävien arvojensa vuoksi.

Marttailu kulkee usein suvussa äitien ja anoppien perintönä. Vehkataipaleen marttojen puheenjohtaja Liisa Siitosen suvussa on marttoja jo neljässä polvessa.

— Pienenä, varmaan 3—4-vuotiaana, kuljin äidin mukana ompeluseuroissa. Sehän oli kohokohta, kun pääsi sinne äidin mukaan. Ei siihen aikaan ollut suurempia huvituksia — eikä lapsenlikkoja, Siitonen sanoo.



Ompeluseuroista tie johti marttatoimintaan ja paikallisyhdistyksen aktiiviksi. Myös Liisa Siitosen oma tytär Kirsti halusi pikkumartaksi jo alakouluikäisenä.

Vehkataipaleen martat

on vireä yhteisö, joka

lisää kylän yhteisöllisyyttä

Talviaikaan martat kokoontuvat Vehkataipaleen metsästysmajalle joka toinen torstai. Paikallinen marttayhdistys on kovin vireä yhteisö, ja tapaamisissa on aina toistakymmentä naista. Kaikkiaan yhdistyksessä on 50 jäsentä.



Tapaamiskerroilla joku martoista toimii emäntänä, joka kattaa pöytään kahvit ja leipomansa lämpimäiset. Martoilla on yleensä mukana omia keskeneräisiä käsitöitään, joita tehdään yhdessä. Joskus järjestetään esimerkiksi ruisleivänteko-, piirakanpaisto-, himmeli- ja korttikursseja.



Paikallisyhdistyksen naiset toimivat myös koko kylän yhteisöllisyyden lisääjänä, sillä martat järjestävät yhdessä kyläyhdistyksen kanssa kaikille kyläläisille tapahtumia. Esimerkiksi koulun rannassa järjestettävissä juhannusjuhlissa on vuodesta toiseen ollut 200—300 kävijää.

Marttatoiminnassa tutustuu

uuden paikkakunnan ihmisiin

Vehkataipaleen martat on perustettu vuonna 1922, joten satavuotisjuhliin on vielä muutama vuosi matkaa. Juhlista sopii odottaa isoja, sillä 90-vuotispäivilläkin oli valtavasti ohjelmaa: esimerkiksi tanhuja, näytelmiä, käsityönäyttely ja puheita.



Vehkataipaleen martoista suuri osa on ollut mukana marttatoiminnassa vuosikymmeniä, ja moni on aloittanut marttailun jo 1960-luvulla. Naiset kertovat, että uudet ihmiset päätyvät usein marttatoimintaan muutettuaan uudelle paikkakunnalle, sillä marttailu on hyvä keino tutustua uusiin ihmisiin.

Tulosta tulee sille, joka ryhtyy toimeen ja tekee. - Varpu Niiva





Marttailu kiinnostaa nuoria

Marttatoiminta ei enää ole pelkästään eläkeläisnaisten puuhaa. Liisa Siitosen mukaan marttoihin tulee yhä enemmän nuoria naisia, ja viime vuosina myös Vehkataipaleen marttoihin on liittynyt kolmekymppisiä.

— Vehkataipaleelle on muuttanut nuoria perheitä, ja olemme pitäneet 7—10-vuotiaille lapsille pikkukokkikurssia. Sitä kautta on tullut äitejäkin mukaan, Siitonen sanoo.



Marttojen ekologiset, kulutuskriittiset ja kestävät arvot puhuttelevat nykyajan ihmisiä, arvelevat Vehkataipaleen martat.

— Kodin taloudenhoito, ruuanlaitto, kierrätys ja yhteisöllisyys ovat aina tärkeitä asioita. Marttana oleminen on oikeastaan elämäntapa, Siitonen sanoo.

Aina kätellään kun tavataan

Paikallisyhdistyksen martoilla on omia rakkaita perinteitään, jotka kulkevat edelliseltä marttasukupolvelta seuraavalle. Yksi tapa on esimerkiksi se, että aina kun martat tapaavat, kaikki kättelevät toisensa — vaikka tuntevatkin toisensa jo vuosikymmenten ajalta.



Martat kertovat oppineensa edesmenneiltä martoilta arvokkaita elämänohjeita. Yksi parhaista on Vehkataipaleen marttojen mukaan: ”Kenen jalka kapsaa, sen suu napsaa.”

— Se tarkoittaa, että tulosta tulee sille, joka ryhtyy toimeen ja tekee, Varpu Niiva selittää.