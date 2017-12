Imatralaisen AM autokorjaamon häädöllä onnellinen loppu: Paremmat tilat löytyivät naapurista Toiminta jatkuu keskeytyksettä. Yrittäjä Arto Miesperä on lopputulokseen tyytyväinen, vaikka rakennusvalvontajaoston päätöksen jälkeen hirvitti. Anu Pakarinen Muuttoon liittyvästä ylimääräisestä työstä huolimatta yrittäjä Arto Miesperän hymy on herkässä.

Sukkulakadulla Mansikkalassa vuokratiloissa toimiva AM autokorjaamo valmistautuu parhaillaan muuttoon.

Yritys siirtyy tyhjillään oleviin, entisiin Halisen autokorjaamon tiloihin Sukkulakatu 11:een. Muuttomatka ei ole pitkä, vain satakunta metriä.

Taustalla ovat kiinteistön omistajien erimielisyydet.

AM autokorjaamon yrittäjä Arto Miesperä on helpottunut ja tyytyväinen.

— Hyvä, että uudet tilat löytyivät noin läheltä. Toiminta jatkuu keskeytyksettä, 2. tammikuuta ollaan uusissa tiloissa, Miesperä kertoo.

Poikkeuksellinen tapahtumaketju

Uudet toimitilat järjestyivät pikavauhtia viranomaisten marraskuisen shokkipäätöksen jälkeen.

Imatran rakennusvalvontajaosto päätti tuolloin, ettei AM autokorjaamo voi jatkaa toimintaansa Sukkulakadun vuokratiloissaan. Syynä on rakennusluvan vastainen toiminta.

Aikaa muuttoon annettiin vuoden 2017 loppuun.

Rakennuslupaa olisi pitänyt muuttaa

AM autokorjaamon käytössä olleet tilat on rakennusluvassa osoitettu varastokäyttöön. Rakennuslupaa ei ole päivitetty, vaikka tilat on muutettu autokorjaamolle sopivaksi.

Toiminnan jatkaminen olisi edellyttänyt muutosta rakennuslupaan.

Vuokranantaja laittoikin rakennusvalvonnan edellyttämän lupaprosessin liikkeelle, mutta muutos tyssäsi kiinteistön muiden omistajien vastustukseen.

Rakennusvalvonnalle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin määrätä lopettamaan rakennusluvan vastainen toiminta.

Parempiin tiloihin

Arto Miesperä kertoo kiinteistön omistajien erimielisyyksien hankaloittaneen yritystoimintaa nykyisissä tiloissa.

Hän muuttaakin mielellään, varsinkin kun uudet tilat ovat nykyisiä paremmat. Esimerkiksi ilmanvaihto on paremmalla tolalla.

Samalla neliöt kaksinkertaistuvat. Suunnitelmissa onkin toiminnan kehittäminen ja laajentaminen, Miesperä mainitsee.