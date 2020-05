Lappeenrannan paikallisliikenteen linjoihin muutoksia elokuussa

Lappeenrannan paikallisliikenteen bussilinjastoon tulee muutoksia elokuussa.

Muutosten taustalla on matkojen suuntautuminen ja nykyisen liikenteen kustannustehokkuus. Paikallisliikenteen liikennetarjontaa ja liikennöintiaikoja ovat vertailleet kaupungin katujen ja ympäristön vastuualue konsultin kanssa. Myös asiakastutkimuksen palautetta on huomioitu. Lisäksi on kuunneltu koulujen rehtoreita.

Lappeenrannan kaupungin perjantaina julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että linjasto- ja aikataulumuutoksista syntyy vain hieman säästöjä.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta päättää linjastomuutoksista ensi viikon keskiviikkona. Muutokset astuvat voimaan 13. elokuuta.

Muutokset ovat osa Lappeenrannan joukkoliikennepoliittista ohjelmaa vuosille 2018-2030.

Useisiin linjoihin muutoksia

Selvityksen perusteella linjoihin tehdään useita muutoksia.

Vuorotarjonta matkakeskuksen, keskustan ja Skinnarilan välillä paranee. Keskustan ja Pikisaaren sekä Kariniemen vuorotarjonta puolestaan heikkenee. Suora yhteys Kivisalmesta yliopistolle päättyy. 3-linja ei enää kierrä arkisin Huhtiniemen kautta yliopistolle. Viikonloppuisin Huhtiniemen kautta kiertää linja 1.

Keskustan ja yliopiston välinen liikennetarjonta lisääntyy. Linjan 3 reitti ja aikataulu vaihtuvat, koska linja ei ole kustannustehokas.

Jatkossa linja liikennöi vain lauantaisin nykyisellä aikataululla. Linjalta 3 siirretään kaksi autoa linjalle 5. Lisäksi yksi auto yhdistetään linjaan 8.

Linja 3K kulkee Kivisalmessa Saratien kautta. Ensi lukuvuodeksi linja liikennöi keskustassa nykyistä reittiä. Kesämäen koulun väistötilatarpeen päättyessä linja ajetaan keskustassa lenkkinä yhteen suuntaan Koulukadulta Oikokadun, Lappeenkadun, Suonionkadun, Puhakankadun, Lavolankadun, Ratakadun, Lepolankadun, Armilankadun, Lappeenkadun ja Oikokadun kautta jälleen Koulukadulle.

Linjalle 5 matkakeskukselta, keskustan kautta yliopistolle tulee arkisin kaksi linja-autoa, mikä muuttaa vuorovälin puolesta tunnista 15 minuuttiin.

Linjalla 47 arkipäivien aikataulu aikaistuu 10 minuuttia. Linja 7 liikennöi Mustolan ja keskustan väliä maanantaista perjantaihin. Linjan 8 reitti vaihtuu. Jatkossa bussit liikennöivät arkisin Rutolasta Ruoholammen, Huhtiniemen ja keskustan kautta Pikisaareen ja Kariniemeen.

Linjoihin 1, 2, ja 4 ei tehdä muutoksia.